Il Governo Draghi incassa la fiducia alla Camera

Dopo l’ampia fiducia conquistata, poco prima della mezzanotte di mercoledì, al Senato - 262 sì (110 in più della maggioranza), 40 contrari e due astenuti – per il Governo Draghi oggi è arrivato anche il voto largamente favorevole della Camera. Dei 596 deputati presenti, 591 sono stati i votanti e cinque gli astenuti, per un totale di 535 sì e 56 no. Ora, quindi, il nuovo Governo è nella pienezza delle sue funzioni.

I lavori si sono aperti alle 9 direttamente con la discussione sulle comunicazioni del premier che, intorno alle 18, ha replicato dopo gli interventi. Draghi, nel suo discorso di poco meno di 15 minuti, ha scelto di partire dalle Pmi, indicando nell’internazionalizzazione e nello sviluppo del Mezzogiorno due degli obiettivi da perseguire per il rilancio di questo comparto. Ha inoltre insistito sulla tutela del made in Italy, sulla sburocratizzazione, sul contrasto alle pratiche di concorrenza sleale e sulla lotta alla corruzione e all’ingerenza delle mafie, anche in vista dell’immissione sul mercato degli ingenti fondi del Recovery Plan.

Ha poi parlato di un intervento dell’Esecutivo per sostenere il sistema dello sport nel suo complesso, fortemente colpito dalla pandemia. E sul nodo giustizia ha evidenziato l’importanza di arrivare a una riforma che garantisca il ‘giusto processo’ ma anche una durata ragionevole dei procedimenti.

Dalle 18.30 circa sono iniziate le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari e, a seguire, l’appello nominale.