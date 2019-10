Il Governo? Ha dichiarato guerra al Fvg

Da Roma arriva un nuovo stop per il Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha infatti deciso di impugnare la legge sull’Assestamento di bilancio per il 2019-2021. Una bocciatura che arriva a breve distanza dal primo stop, che l’Esecutivo aveva stabilito nella sua primissima seduta per la legge Omnibus.

“Sono perplesso”, è il commento del governatore Massimiliano Fedriga. “Forse dovremo rivedere il nostro rapporto con lo Stato se questa è l’impostazione, anche perché noi abbiamo sempre dimostrato di essere collaborativi. Con il precedente Governo non ci era mai stata impugnata una norma e non abbiamo cambiato il modo di scriverle… Forse c’è una neo-volontà centralista dove si impugna molto volentieri”.

“Un passo avanti, almeno, rispetto alla prima seduta del Consiglio dei Ministri c’è stato perché molte altre norme non sono state impugnate…”, prosegue Fedriga. “Non voglio entrare nel merito delle norme ma senza alcune, come quella sulle strutture sanitarie, non avremmo potuto dare risposte ai nostri cittadini. Anche in questo caso, ci difenderemo di fronte alla Corte come fatto con la prima impugnativa”.

"Il governo delle tasse ha dichiarato guerra al Friuli Venezia Giulia", gli fa eco la deputata friulana Vannia Gava, commissario Lega in Fvg. "Per quanto politica, l'impugnazione della legge regionale di bilancio è una decisione gravissima. E' un attacco ai principi di autonomia e autodeterminazione del nostro popolo, oltre che al buongoverno regionale. Lo respingeremo. Il governicchio di Conte non può pensare di farsi propaganda sulle spalle della nostra regione e della nostra gente. Non passeranno".

“La maggioranza rossogialla di Conte torna ad attaccare l’autonomia del Friuli Venezia Giulia con obbiettivi squisitamente politici. Aspettiamo che anche il centrosinistra regionale si indigni dopo che per anni ha parlato di difesa dell’autonomia e di non ingerenza da parte del Governo di Roma su materie di competenza regionale”. Così si sono espressi i consiglieri regionali Claudio Giacomelli, Alessandro Basso e Leonardo Barberio del gruppo di Fratelli d’Italia in merito all’ennesima impugnazione da parte del Governo Conte di alcune leggi della nostra regione.

“È inaccettabile che il Governo nazionale utilizzi lo strumento dell’impugnativa delle leggi regionali per motivi di competenza, per fare politica. Nel merito dell’impugnativa, pur di mettere il bastone tra le ruote alla maggioranza di centro destra, Conte ha impugnato delle normative che ormai in tutta Italia sono date per acquisite”, prosegue la nota. “È così vergognoso che gli amministratori del Friuli Venezia Giulia tutelino e sostengano anche nel settore, dell’associazionismo e del volontariato, gli enti aventi sede e operanti sul territorio della nostra regione?”, hanno sostenuto i tre rappresentanti di Fratelli d’Italia. “Credete forse che in Emilia Romagna o in Toscana una cooperativa del Friuli Venezia Giulia venga accolta a braccia aperte?”.

“Per quanto riguarda poi il requisito della residenza da almeno cinque anni in regione per poter accedere alle risorse del fondo per il contrasto alla povertà, siamo alla follia. Anche il centro sinistra lo aveva previsto solo che lo aveva chiamato permesso di soggiorno di lunga durata che prevede appunto la residenza sul territorio da almeno 5 anni”.

“Infine”, hanno concluso Giacomelli, Basso e Barberio, “riteniamo intollerabile qualsiasi intervento a gamba tesa sui temi della sanità regionale. Da decenni, infatti, il Friuli Venezia Giulia non riceve da Roma neppure un euro per la sua sanità, anzi, contribuisce con decine di milioni di euro all’anno a sostenere la sanità di altre regioni magari meno virtuose. Per questo risulta ancora più intollerabile questa ingerenza tutta politica sui criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie. E’ evidente”, hanno concluso i tre, “che si tratta di interventi dettati unicamente da un contrasto politico contro regioni governate con senso di responsabilità e serietà da amministrazioni di centro destra”.