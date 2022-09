Il lavoro e l’impresa al centro dell’attenzione

Dal 15 al 17 settembre si terrà a Trieste nel Trieste convention center il Convegno nazionale AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani - intitolato "Il lavoro e l'impresa nell'Italia che riparte".

Sarà un momento di riflessione collettiva, con oltre 500 avvocate e avvocati giuslavoristi italiani, e non solo, con il mondo della politica, dell’Università, delle professioni e della magistratura.

Due le relazioni scientifiche che apriranno i lavori: sulla circolazione delle imprese quale strumento per rispondere all’esigenza di riorganizzazione produttiva e ottimizzazione dei costi aziendali e sul ruolo del sindacato nell’organizzazione datoriale.

I lavori proseguiranno con una conversazione con la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, in collegamento da remoto.

Sempre nella giornata di venerdì, anche la tavola rotonda sul tema: “Il lavoro e l’impresa nell’Italia che riparte”. Si discuterà sull’urgenza di un’efficace agenda politica per il Paese, anche con Confindustria e Cgil-Cisl-Uil.

Sabato si chiuderanno i lavori mettendo al centro del dibattito la mobilità internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori e la normativa antidumping sociale.