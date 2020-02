Il M5S apre la campagna referendaria

Una delegazione di deputati del Movimento 5 Stelle eletti in varie regioni d’Italia, visiterà – questo fine settimana – alcune realtà agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, facendo tappa al gazebo di Valvasone Arzene per illustrare le ragioni del sì al referendum del 29 marzo. Ad accompagnare i parlamentari M5S delle Commissioni Attività produttive e Agricoltura, saranno gli eletti a Montecitorio Luca Sut e Sabrina De Carlo, promotori del tour in programma fino al prossimo lunedì tra le varie province del Fvg.

Sono quindi attesi, venerdì in giornata, i portavoce pentastellati Carlo De Girolamo, Chiara Gagnarli, Davide Serritella, Enrica Segneri, Fabio Berardini, Federica Daga, Marco Rizzone, Pasquale Maglione, Raphael Raduzzi e Virginia Villani che, sabato, inaugureranno nel comune pordenonese la campagna d’informazione sul referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari.

“Siamo lieti di accogliere nella nostra terra la delegazione di colleghi che conoscerà da vicino alcuni esempi di realtà produttive del settore agroalimentare – commentano Sut e De Carlo - convinti del grande valore aggiunto che il rapporto diretto con i territori può conferire all’attività parlamentare. L’occasione – proseguono - sarà propizia a iniziare nel migliore dei modi anche la campagna referendaria su un tema identitario per il MoVimento, in cui la storica battaglia anticasta si unisce a quella della riduzione dei costi della politica. Ringraziamo per l’iniziativa di piazza Mercato gli organizzatori, gli attivisti e i portavoce che, come sempre, mettono a disposizione tempo ed energie da cui il M5S non potrebbe prescindere. Tra loro, Stefano Della Flora e Mauro Capozzella che si sono adoperati per rendere possibile questo momento d’incontro”. In chiusura, le conclusioni sulla giornata referendaria del 29 marzo: “Il quesito che troveremo sulla scheda racchiude il senso profondo del nostro essere nelle istituzioni e il gazebo di Valvasone Arzene sarà solo il primo di una serie di occasioni di coinvolgimento della cittadinanza del Fvg”.