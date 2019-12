Il M5S porta la crisi Safilo in parlamento

"La preoccupazione per l'annunciata chiusura dello stabilimento Safilo di Martignacco è tutta rivolta ai 250 lavoratori che rischiano di perdere l'impiego". Lo dichiara in una nota la deputata M5S del Fvg, Sabrina De Carlo. "Sottoporremo il caso all'attenzione del competente Ministro perché possa intervenire istituendo, eventualmente, un tavolo di crisi. Per tale ragione porterò la questione in Parlamento, presentando un'interrogazione nella quale esporre quanto sta accadendo e chiedere un intervento tempestivo", spiega De Carlo.

"Come emerso a mezzo stampa, i tagli che l'azienda sta operando sono dettati da una condizione di crisi persistente e dall'inflessione della produzione e riduzione delle commesse, ma dobbiamo tuttavia auspicare che non ci siano ripercussioni per i 250 lavoratori dello stabilimento di Martignacco, scongiurando quindi la chiusura del sito", chiosa la deputata M5s.