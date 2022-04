Il Ministro Bianchi contro le ‘Parole Ostili’

E’ stato il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ad aprire la quinta edizione del festival ‘Parole Ostili’, in corso – oggi e domani - a Trieste. ‘Di testa, di pancia, di cuore’ il titolo delle due giornate in corso al Molo IV (qui il programma). Un tema non casuale in un momento storico tanto difficile, nel quale, alle parole della pandemia, si sono sovrapposte quelle della guerra in Europa.

Nata a Trieste nell’agosto 2016, l’associazione no-profit Parole O_Stili vuole promuovere – anche attraverso il suo Manifesto - un linguaggio rispettoso e civile nell’utilizzo dei social, attraverso iniziative di formazione ed educazione rivolte agli utenti, alle istituzioni e agli studenti.

“Questo è un festival della parola. Bisogna stare attenti alle parole che sono monumenti”, ha detto Bianchi nel suo saluto. “Ogni parola ha dentro una storia e può essere usata in maniera ostile o per condividere. Quando parlate, quando scrivete, pensate le parole. Noi siamo un Paese talmente particolare che ognuno dice le parole in modo diverso. Certo, ci possono essere delle parole ostili, ma anche in questo caso bisogna sempre pensare a cosa stiamo dicendo. Riscoprire la possibilità di condividere la parola vuol dire dialogare. Pensate in questo momento terribile quanto ci sia bisogno di dialogo, pace. Questo è il messaggio che oggi tutti insieme diamo qui: condividiamo la parola pace”.

E ancora: “Mi sono domandato molte volte se, nell’epoca di internet, c’è ancora bisogno di scuola. E la risposte è che c’è più bisogno di scuola di prima. Perché non è soltanto un problema di essere informati delle cose, ma di metterle in fila, di ragionarci su. Del dare a tutti un tempo e uno spazio”.

"Noi abbiamo lanciato un programma da 800 milioni di euro per formare, entro il 2025, 650 mila insegnanti non solo sull'uso del digitale ma anche sull'educazione all'uso del digitale da parte dei ragazzi”, ha ricordato Bianchi, rispondendo a una domanda sul Pnrr. “Perché molti ragazzi oggi rischiano di essere prigionieri del loro telefonino e questo non è possibile".

"Il ministero dell'Istruzione sta lavorando da molto tempo sul Pnrr. Noi innanzitutto stiamo facendo dei grossi interventi di tipo edilizio perché ci sono troppe differenze nel nostro Paese e, dall'altra parte, stiamo intervenendo sulle competenze, quelle dei nostri insegnanti e dei nostri ragazzi".