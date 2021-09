Il ministro D’Inca fa tappa in Fvg

Venerdì 17 settembre, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, sarà in Friuli Venezia Giulia a sostegno del Movimento 5 Stelle, in occasione delle prossime elezioni amministrative nei comuni di Pordenone e di Trieste.

La prima tappa alle 10.30 con la visita all’azienda Cgn di Pordenone e alle 12 punto stampa all’info point cittadino del Movimento 5 Stelle (via Beato Odorico 12).

Alle 15.30, a Trieste, visiterà la Bic (via Flavia, 23/1); alle 17.45 farà una passeggiata in Porto Vecchio e alle 18.45 si sposterà da piazza Unità a Marina San Giusto.