Il Ministro dell'Istruzione 'dà il cattivo esempio'

"I precari della scuola non domandano di sapere in anticipo cosa verrà loro chiesto nel concorso, ma solo di potersi preparare, come avviene normalmente negli altri comparti della pubblica amministrazione", dichiara il senatore della Lega Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama. "Stravolgere il messaggio trasformandolo in una pretesa da 'furbetti', è una vigliaccata dalla quale una politica degna di questo nome è il caso prenda le distanze. Purtroppo il premier Giuseppe Conte e i partiti che lo sostengono - M5S, PD, Italia Viva e Leu - continuano a far finta di nulla sui toni offensivi sistematicamente utilizzati in particolare dal Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina", conclude Pittoni.