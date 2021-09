Il Ministro Garavaglia fa tappa in Fvg

Saranno due giorni intensi quelli organizzati per il Ministro per il Turismo Massimo Garavaglia che martedì 7 e mercoledì 8 settembre sarà in visita in Friuli Venezia Giulia.

Dopo gli appuntamenti di martedì pomeriggio a Trieste, dove è previsto un incontro istituzionale con il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, e successivamente a Grado e Aprilia Marittima, per rapportarsi con le associazioni e gli imprenditori del settore nautico, il Ministro del Turismo sarà nella mattinata di mercoledì a Spilimbergo, ospite dell’Eurodeputato e coordinatore della Lega Fvg Marco Dreosto per una visita dedicata alla Scuola Mosaicisti del Friuli Venezia Giulia.

“Lo scorso aprile”, spiega Dreosto, “ho incontrato a Roma il Ministro Garavaglia per pianificare una sua visita in Friuli Venezia Giulia e già in quell’occasione gli ho parlato dell’importanza e della peculiarità del settore turistico regionale; qualche giorno dopo mi ha manifestato la sua intenzione di visitare personalmente la nostra Regione segno inequivocabile dell’attenzione che il Ministro leghista riserva al Friuli Venezia Giulia e alle nostre realtà locali".

La visita di Garavaglia si concluderà a Pordenone dove alle 11 di mercoledì terrà una conferenza stampa nella sede provinciale della Lega in viale Marconi assieme al Sottosegretario Vannia Gava.