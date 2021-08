Il Ministro Giorgetti fa tappa in Fvg

In vista del G20 Innovazione e Ricerca, in programma giovedì 5 e venerdì 6 a Trieste, oggi il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha fatto un tour istituzionale in regione, accompagnato dal Presidente Massimiliano Fedriga e dall’assessore al Lavoro Alessia Rosolen.

Prima tappa, alle 12, le Acciaierie Bertoli Safau di Cargnacco dove, l’8 giugno, è entrato ufficialmente in funzione il laminatoio più moderno e innovativo al mondo che, grazie a un investimento da 190 milioni di euro, è destinato a guidare la transizione Green dell’acciaio. “Danieli è un’azienda che è già nel futuro, dove si conciliano produzione e sostenibilità ambientale. Qui le riforme del Pnrr sono già realtà”, ha detto Giorgetti. “Al di là dei bei discorsi, qui c’è l’industria vera che ha già tradotto in pratica i principi del Recovery Plan. E’ un Pnrr pionieristico, frutto di un’imprenditoria che è già all’avanguardia. Al Governo si chiede di creare un quadro normativo, di certezze per fare questi investimenti. Non sono stati chiesti soldi, anche perché questo è un grande investimento già realizzato”, ha detto Giorgietti.

Nel corso della sua tappa friulana, il ministro ha anche commentato l’obbligatorietà del Green Pass nelle aziende: "Si sta discutendo ma non sono ancora state prese decisioni. Fortunatamente decide il Consiglio dei Ministri e non i giornali. Alcuni profili consigliano di andare in quella direzione, ma ci sono anche precauzioni da prendere, perché ci sono diritti del lavoro da salvaguardare".

La delegazione si è, quindi, spostata a Trieste. Alle 15 tappa all’Area Science Park di Padriciano, “una realtà che si confronta quotidianamente con le imprese: rappresenta un modello da emulare, una realtà a cui far riferimento”, ha detto Giorgetti, al quale è stato presentato IP4FVG, progetto nato dalla volontà di creare una rete di nodi che aiutino le aziende ad affrontare la sfida, che oggi è sempre più una necessità, della digitalizzazione.

Infine, appuntamento all’Adriaterminal del Porto Vecchio per visitare un’altra eccellenza Fvg, la Saipem.