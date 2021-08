Il ministro Giorgetti firma il decreto per la Ferriera

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti firma il decreto per il piano di messa in sicurezza e bonifica della Ferriera di Servola. Lo annuncia in un Tweet il Mise, sottolineando che finalmente possono partire lavori attesi da anni. "Sono contento di aver dato personalmente la notizia" commenta il Ministro.

L'annuncio è giunto al termine della visita negli impianti Arvedi, nel corso della quale l'ad del gruppo cremonese, Mario Caldonazzo, aveva sottolineato che "il programma d'investimenti è stato da tempo lanciato e la società Danieli di Buttrio consegnerà gli impianti a partire dal marzo 2022. Pertanto, è indispensabile che tutte le autorizzazioni relative all'Accordo di programma e al relativo Piano industriale vengano rilasciate in tempi oramai rapidissimi in modo che, dopo tanti sforzi, si possa dare inizio ai lavori e rispettare l'accordo sindacale riducendo a soli due anni il periodo di Cig dei lavoratori della nostra azienda".

"Lo smantellamento dell'area a caldo è pressoché terminato e siamo pronti a costruire due nuovi capannoni per creare un sito di lavorazioni secondarie capace di trasformare un milione di tonnellate di prodotti, incrementando naturalmente la forza lavoro", ha precisato Caldonazzo.