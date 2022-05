Il ministro Giorgetti in visita in Fvg

"L'idrogeno è il futuro dell'energia e qui ci sono le competenze, nel cuore della vecchia Europa, per poter fare molte cose in cooperazione", ha detto il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, al termine dell'incontro questa mattina con il suo omologo croato Davor Filipovic e il presidente Massimiliano Fedriga, nella sede della Regione a Trieste.

Per Giorgetti, "il progetto di Hydrogen Valley, rappresenta il futuro e in questo senso sono importanti le relazioni tra Croazia, Italia, in particolare con il Friuli Venezia Giulia, e Slovenia sul futuro dell'energia, per un esempio di cooperazione internazionale reale", ha concluso.

“L'accordo transnazionale tra Fvg, Slovenia e Croazia per la creazione di una valle dell’idrogeno, che andrà a concretizzarsi anche grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è importantissimo sia per l'Italia sia per l'intera Unione europea”, ha sottolineato il governatore. “E’ la prima iniziativa che viene progettata con queste caratteristiche. La nostra speranza è che questa eccellente esperienza possa essere presto emulata in altre aree del continente. La questione energetica oggi è assolutamente centrale. Investire su modelli di sviluppo maggiormente sostenibili è strategico per il futuro delle nostre comunità”.

Nel corso del suo intervento Fedriga ha rimarcato che la Regione e il Governo italiano stanno lavorando in stretta collaborazione e con grande sintonia per concretizzare nei tempi previsti l'Hydrogen Valley.

Oltre alla valenza degli investimenti tecnologici in grado di supportare la crescita dell'utilizzo dell'idrogeno, il vertice è stato l'occasione per rimarcare l'importanza di potenziare il sistema di infrastrutture in grado di supportare le diverse energie rinnovabili, a partire dall'elettrico. Le infrastrutture sono decisive per dare ai cittadini la possibilità di scegliere. Questo grande progetto incentrato sull'idrogeno - ha concluso il governatore - può trasformare il Friuli Venezia Giulia, la Slovenia e la Croazia nella prima area in Europa dove le persone possono decidere liberamente quale energia e quale sistema di trasporto utilizzare.

"Abbiamo problemi ulteriori nei confronti con gli altri Paesi e, allora, come Italia dobbiamo fare uno sforzo doppio rispetto a quanto fanno gli altri", ha detto il ministro Giorgetti riferendosi alla situazione energetica italiana, al termine della visita alla Fincantieri di Monfalcone.

"Lo sforzo è addirittura superiore rispetto ad altrove perché purtroppo ci troviamo in una situazione un po' diversa rispetto alle scelte che in passato hanno fatto altri", ha spiegato. "Finalmente c'è la consapevolezza, anche da parte di tutta la politica italiana, che la sovranità energetica è connessa alla sovranità economica, e che in fondo è anche la nostra libertà. Quindi, finalmente si prendono decisioni coraggiose superando i limiti e gli ostacoli del passato", ha detto Giorgetti, rispondendo a una domanda sulla disponibilità del presidente Fedriga a ospitare un rigassificatore su nave, al largo.

"E' giusto dare la disponibilità”, ha proseguito Giorgetti. “Il problema nostro, soprattutto in questi due anni (a causa della pandemia, ndr) è di subire un eventuale shortage di gas proveniente dalla Russia. E' chiaro che ci vuole disponibilità per superare tutti quei limiti e difficoltà che in passato hanno ostacolato la sovranità energetica del Paese", ha concluso.

Il tour è poi proseguito all'Abs di Cargnacco, prima degli incontri elettorali a Gorizia e Monfalcone.