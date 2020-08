Il ministro Lamorgese in Friuli

Rimane alta l'attenzione nei confronti dei flussi di migranti che, da qualche settimana, stanno mettendo in serie difficoltà alcuni piccoli Comuni della regione, costretti a gestire una problematica tutt'altro che semplice, alla quale si somma l'emergenza sanitaria in corso, e che prevede l'impiego di risorse che le piccole amministrazioni non hanno a disposizione.

Proprio ieri, all'ennesimo rintraccio di migranti, il sindaco di Gonars, Ivan Diego Boemo, accompagnato dal comandante della Polizia locale, era partito alla volta di Roma con un mezzo comunale, in segno di protesta. Con lui cinque migranti, minori non accompagnati in arrivo dal Bangladesh, rintracciati la notte precedente lungo la autostrada A4.

Il viaggio, però, si è interrotto a Bologna. Grazie all’interessamento del Prefetto di Udine e del collega bolognese, infatti, è stata trovata in zona una sistemazione per i ragazzi. "Ma la missione nella Capitale è solo rinviata", aveva detto Boemo.

Il Ministro Lamorgese non era a Roma, poiché impegnata in Tunisia. Oggi è stato annunciato l'arrivo del ministro in Friuli Venezia Giulia nei prossimi giorni.

"Il ministro Lamorgese sarà in Friuli Venezia Giulia dopo il 24 agosto - afferma la deputata Debora Serracchiani, dando conto di quanto emerso da un colloquio con la titolare dell'Interno, Luciana Lamorgese, sui problemi connessi ai flussi migratori in Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati - e nelle prossime ore il capo di Gabinetto del Viminale Bruno Frattasi, insediato ieri nel suo ruolo, terrà una riunione in videoconferenza con i prefetti del territorio regionale".

"Ho rilevato nel ministro un'attenzione particolarmente alta verso le aree toccate dal fenomeno dei flussi migratori e - aggiunge Serracchiani - una volontà di intervenire direttamente sulle situazioni più complesse, come ha fatto con il viaggio in Tunisia".