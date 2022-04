Il Ministro per la Ricerca delle Filippine a Trieste

Il Ministro per la Ricerca delle Filippine, Fortunato De la Peña, assieme a una delegazione comprendente il Viceministro Rowena Cristina L. Guevara e il Direttore esecutivo Jaime C. Montoya, sarà a Trieste, giovedì 28 e venerdì 29 aprile, per una visita alla Fondazione Italiana Fegato Onlus, nel quadro di un rapporto di collaborazione pluriennale grazie al quale vengono formati ricercatori filippini e portati avanti programmi di ricerca volti alla creazione di una rete epatologica internazionale.

Sono previsti, inoltre, nel pomeriggio di venerdì, alcuni importanti incontri istituzionali con il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e con il Sindaco Roberto Dipiazza.