Il Narodni Dom di Trieste torna alla comunità slovena

Il Narodni Dom di Trieste tornerà alla comunità slovena. La notizia è stata comunicata al Presidente della Slovenia Borut Pahor dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, in un incontro bilaterale a margine delle cerimonie per la Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto, in corso a Gerusalemme.

Pahor, sul suo profilo Facebook, ha ringraziato il Presidente Mattarella per il suo impegno, annunciando che la ‘Casa del Popolo’ di via Filzi sarà ufficialmente restituita nel corso di una cerimonia in programma il 13 luglio 2020, a cento anni esatti dall’incendio a opera dei fascisti che devastò la struttura. Il Presidente Pahor ha sottolineato la valenza simbolica e l’importanza di questo gesto, che conferma la sincera amicizia tra i due Paesi.