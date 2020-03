Il nuovo Governo sloveno ascolti Fedriga

"Il nuovo governo della Slovenia ascolti l'appello del Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e riapra al più presto i valichi con l'Italia e ponga una soluzione alle criticità emerse negli ultimi giorni anche per il trasporto merci". L'invito arriva dal deputato di Forza Italia, Guido Germano Pettarin, e fa seguito alle dichiarazioni che il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha rivolto al governo di Lubiana: “È necessario che Lubiana si renda conto che la scelta di chiudere i valichi anche al passaggio delle merci è stata uno sbaglio, e decida di darvi immediatamente rimedio facendo ripartire le centinaia di autotrasportatori fermi ai valichi di Gorizia e Trieste".

Non possiamo rischiare che su questi scogli si infranga il sogno Europeo del Friuli Venezia Giulia e non possiamo rischiare che scelte errate di altri paesi condizionino e rovinino i rapporti tra Friuli Venezia Giulia e Slovenija. Non vogliamo più muri. Di nessun tipo.