Il Parlamento Ue ricordi Domenico Lenarduzzi

“Il Parlamento europeo in sessione plenaria di dicembre a Strasburgo commemori il friulano Domenico Lenarduzzi, padre dell’Erasmus e direttore onorario della Commissione europea”. Lo ha chiesto l’europarlamentare friulana Elena Lizzi (Lega) questa mattina in Commissione EMPL –Commissione per l’occupazione e gli affari sociali- anche a nome del collega in PE, il corregionale Marco Dreosto (Lega).

La richiesta è stata accolta dalla Presidente della Commissione EMPL, Lucia Duris Nicholsonova, che ha confermato l’invio di una nota in merito al Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. “Il ricordo del Parlamento europeo di Domenico Lenarduzzi è quanto mai doveroso visto il suo grande contributo e la dedizione alle istituzioni europee. Ci mancherà la sua visione dell’educazione europea che, nonostante i tempi complessi, guardava con consapevolezza e speranza verso il futuro.”, commenta Lizzi.

Ricorda Lizzi, “uomo di grande spessore umano, culturale e intellettivo, Lenarduzzi ha portato con orgoglio i valori del Friuli in Europa. Orgoglioso di essere friulano, figlio di un minatore emigrato in Belgio, parte dalla sua Ovoledo ad appena 11 anni, condurrà una carriera come giurista fino a diventare direttore onorario della Commissione europea dando vita all’Erasmus uno dei pochi progetti europei riusciti e condivisi trasversalmente dalla politica. Per diversi anni è stato un punto di riferimento dei friulani in Belgio ricoprendo il ruolo di Presidente del Fogolar Furlan”.