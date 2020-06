Il Patriarcato da tutti dimenticato

Ma che cosa è successo seicento anni fa, in quel 1420 che segnò il declino e poi la morte definitiva di una delle maggiori realtà economiche, sociali e politiche del Millennio medievale? Come? Non ne avete mai sentito parlare? Non stento a crederlo, dal momento che non se ne trova traccia nella miope disamina storiografica che caratterizza i manuali scolastici italiani e nella ancor più superficiale e colpevole negligenza della maggioranza dei docenti che, ligi ai dettami del famigerato programma ministeriale, insegnano ai loro studenti tutto sulle repubbliche marinare, su Firenze e sulla Magna Curia di Palermo, ma si dimenticano di prendere in esame quanto successo qui, in terra friulana. E se ciò è riprovevole ovunque, qui da noi è inaccettabile.

DOCUMENTI NEL CASSETTO - Nemmeno l’Università del Friuli se la cava troppo bene. Mancano tesi di laurea che affrontino l’immane montagna di documenti, carte e pergamene conservati nelle nostre meravigliose biblioteche o tra gli scaffali degli archivi storici disseminati un po’ ovunque, testimoni di una storia importante e ricca, purtroppo costretti a restare muti. E dunque? Di che cosa si stava parlando? Ma della caduta della Patria del Friuli per mano di Venezia, che finalmente, dopo secoli di lenta erosione, di infingimenti e congiure, di corruzione più o meno velata di importanti famiglie nobiliari friulane, era riuscita nel suo intento. Cercare di definire i contorni di quanto è accaduto diventa per lo storico un dovere etico, per il cittadino il recupero di una memoria identitaria senza la quale non esiste responsabile cittadinanza. Come è noto il bando dell’Assessorato alla Cultura della Regione, dopo i nefasti fasti Leonardeschi, prevede per quest’anno il ricordo di quei fatti.

LA STORIA DEI VINCITORI - Temo che per più di qualcuno, come è già diffusamente emerso in più di qualche inchiostratura, si tratterà di celebrare la morte dello Stato patriarcale, così come in tanti, in troppi a dire la verità, si ostinano a glorificare l’avvento della Civiltà latina sui Celti o peggio ancora la conquista del Friuli avvenuta per mano del Regno d’Italia nel 1866. A mio avviso il suono di queste tetre fanfare potrebbe benissimo ricalcare – paradossalmente – la gioia per la calata di Attila su Aquileia o il ‘festoso’ ingresso degli Avari nella longobarda Cividale. Perché è proprio questo tono che si percepisce e - mi si perdonerà la voluta caricatura - quando si leggono gli articoli, gli interventi, le articolate analisi che occhieggiano sulla stampa locale anche a firma di apprezzati ricercatori che tengono cattedra nella già ricordata Università del Friuli. Proprio quella istituzione che per statuto dovrebbe perseguire il compito di indagare, valorizzare e promuovere la specialità di questa nostra Terra che proprio negli anni patriarchini modellò quel suo meraviglioso e complesso profilo che l’ha resa unica e speciale.

EREDI SMEMORATI - Perfino l’erede diretto di quella antica sapienza, la Chiesa – quella udinese in particolar modo – sembra distratta. Il suo Pastore, che siede sulla stessa cattedra che fu dei Patriarchi e ne abita il medesimo palazzo in Udine, non ritiene opportuno, evidentemente, spendere parole a favore di tanto passato splendore. Eppure nel meraviglioso museo del Duomo, la cattedrale romanica che ingioiella la Città, rifulgono le memorie di quel Santo Vegliardo, il Patriarca Bertrando, che il 6 giugno del 1350 venne massacrato al guado della Richinvelda proprio per la sua visione utopistica dello Stato e per il sogno di sostenerlo con la cultura. Nemmeno questo retaggio è stato capace di ispirare l’Episcopus, sotto il cui pastorale sta morendo nel colpevole silenzio quella ‘Glesie Furlane’ che - nata dalle macerie del terremoto - è stata la prima, grande voce della nostra identità.

VERITÀ TACIUTA - E allora proviamo ad accennare, in queste pagine di libertà non prezzolate e dunque libere da ogni sospetto, cosa accadde davvero tra il 1419 e il 1420. La Serenissima da secoli ambiva a conquistarsi una posizione dominante anche in terraferma. Il Leone si era ingolosito da tempo di quel Grifone che riassumeva in sé i semi di un’Europa plurale, capace di unire insieme Baltico e Mar Nero, Mediterraneo latino e slavo, feudi germanici e terre romanze. Per sottomettere una terra che poteva vantare tale retaggio e forti istituzioni chiamate a difenderlo non sarebbe sicuramente bastata una zampata. Lo Stato patriarcale muore nel 1420 ma il suo male è antico. Comincia proprio con il sangue di Bertrando, si avvelena a causa della cupidigia della famiglia dei Savorgnan, i più fedeli sudditi dei Dogi. Congiure e tradimenti, alleanze e ipocrisie alla fine avranno la meglio. Più di mille anni di storia muoiono in quel tristissimo 1420. E la prima voce a essere soffocata sarà proprio quella specialità conferita allo Stato patriarcale dalle sue leggi.

LE PRIME VITTIME - Venezia sapeva benissimo che leghe in greco si dice ‘Nomos’. Glielo avevano sussurrato in grande confidenza i dotti giuristi che professavano all’Università di Padova. E coloro che scrivono le proprie leggi compiono un atto importante di ‘Autos Nomos’: eccolo lì, ben scolpito e chiaro, il senso profondo dell’autonomia, che non esiste se non c’è autodeterminazione, la quale a sua volta perde di ogni significato senza una memoria, il collante di una civiltà, un forte tessuto sociale identitario e una lingua capace di unire, non di dividere. Il primo passo che la Serenissima ha compiuto per soffocare l’Autonomia del Patriarcato è stata dunque la cancellazione – o ancora peggio la domesticazione – dei suoi codici normativi e giuridici che qui da noi godevano di una radice antica. E tale era la memoria delle generazioni passate, tramandata nelle ‘ville’ e nei ‘fuochi’, che sapeva per esperienza regolamentare le stagioni del lavoro agricolo, il taglio degli alberi nel bosco, le estensioni concesse al libero pascolo del bestiame, la preziosa realtà delle ‘comugne’, ovvero qui territori banditi, lasciati liberi, in cui ciascuno, a seconda delle sue necessità, poteva recarsi portando a pasturare i propri animali, a raccogliere fieno o legna libero da ogni balzello.

LIBERO PARLAMENTO - Una legge che si fa dunque carne, vita, spirito di comunità. Sostenuta da un libero Parlamento (assemblea di nobili castellani, curiali e comunità) fortemente voluto dal patriarca Bertold von Andechs (1218-1251), il cui primo documento a noi pervenuto porta la data del 14 agosto 1228. E quindi rafforzata il 23 aprile del 1366, quando nella sede di quello stesso libero Parlamento il Patriarca Marquardo di Randeck riunì una commissione di chierici, cavalieri e liberi cittadini affinché ratificasse l’opera dei migliori giuristi dell’epoca, nota come le “Constitutiones Patriae Foriiulii”. Tutto questo – e molto di più, dal momento che nulla ho scritto circa la sistematica decostruzione della cultura – scomparve in quel 1420 che oggi ci chiedono di celebrare. Da allora siamo diventati una colonia, utile ai signori di turno con la complicità dei servi che amano esserlo. Dopo seicento anni è giunto il tempo di dire basta.