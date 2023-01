Il Patto per l’Autonomia in cammino verso le Regionali del 2 e 3 aprile, insieme alle donne e agli uomini, alle realtà civiche e municipaliste della regione. Inizia sabato 21 gennaio, da Bottenicco di Moimacco, un percorso partecipato, promosso dal Patto per l’Autonomia, al quale tutte le cittadine e tutti i cittadini sono invitati a portare il loro contributo.

“Il passo giusto” è il titolo dell’iniziativa che avrà luogo a Villa de Claricini Dornpacher. Dopo i saluti iniziali, alle 10 è previsto l’intervento del segretario del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo; alle 10.30, inizieranno le attività di cinque gruppi di lavoro (che approfondiranno alcuni temi chiave: dalla sanità all’ambiente, dal lavoro alle infrastrutture, alla cultura e formazione), per chiudersi alle 12.30 con le conclusioni dei referenti degli stessi gruppi.

"Sarà l’occasione per incontrarci e discutere assieme idee e proposte per il futuro delle comunità e della nostra terra", spiega Elisabetta Basso, presidente del Patto per l’Autonomia.