Il Pd condanna il post sessista contro Giorgia Meloni

“Le donne prima di tutto devono essere rispettate e chi non lo fa sbaglia e si deve scusare. Qui non hanno nessun rilievo il partito o le idee politiche di Giorgia Meloni: è stata colpita la persona e a lei va la solidarietà del Pd friulano che rappresento. Con l'auspicio che l’impegno di tutti contribuisca a mettere un freno ai fenomeni di hate speech che colpiscono soprattutto le donne sui social”. Interviene così il segretario del Pd provinciale di Udine Roberto Pascolat, in merito a un post sessista scritto su Facebook da Dario Angeli, ex sindaco di Remanzacco e oggi consigliere comunale, contro la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Anche la senatrice Tatjana Rojc (Pd) esprime “sconcerto e solidarietà per l'offesa contro l’on. Meloni. Una volta di più constatiamo che quando c'è da attaccare una donna è assai facile che scatti il riferimento alla sfera sessuale. A politici maschi non viene riservato questo trattamento”.