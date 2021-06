Il Pd di Ronchi verso le elezioni comunali 2022

"L’azione dei democratici ronchesi in vista del futuro mandato elettorale non può prescindere dalla constatazione che, negli ultimi anni, il paese è cambiato sotto il profilo demografico ed economico. I flussi di residenti in entrata e uscita hanno profondamente mutato la composizione della popolazione residente e l’emergenza sanitaria ne ha messo a dura prova la capacità reddituale e occupazionale. Sarà dunque indispensabile intercettare con proposte adeguate il sentire dei tanti nuovi nuclei familiari e le reali esigenze delle imprese e forze di lavoro attive sul territorio comunale. Cercheremo, più precisamente, di aprire un confronto programmatico con le forze associative e civiche in grado di interpretare, assieme a noi, le concrete necessità e le prospettive future della comunità", il segretario provinciale PD, Diego Moretti, e il segretario comunale PD di Ronchi dei Legionari, Savio Cumin.

"Particolarmente sentita da cittadini e imprese è, a nostro avviso, la misura e l’applicazione dei tributi comunali, tematica sulla quale il nostro gruppo consiliare aveva chiesto, in risposta allo scatenarsi dell’emergenza sanitaria, una condivisione delle fondamentali scelte di bilancio. Nessuna apertura, tuttavia, è finora emersa dalle forze di maggioranza, ragion per cui, allo stato attuale, qualsiasi futura interlocuzione programmatica rimane subordinata all’eventuale riscontro di un’inversione di tendenza nella disponibilità al dialogo. Valutiamo positivamente, al riguardo, il recente accoglimento della mozione presentata dal PD al fine di impegnare il Sindaco a coinvolgere l’intera Assise municipale in un confronto diretto con Rete Ferroviaria Italiana sul problema del superamento dei passaggi a livello lungo la linea Trieste-Udine".

"Verificheremo, in vista delle prossime elezioni comunali, la possibilità di sperimentare formule civiche che integrino il nostro bagaglio valoriale, culturale e amministrativo con idee e rappresentanze indipendenti, ma intenzionate a mettere al centro i bisogni del territorio e la sua vocazione a interagire con le municipalità limitrofe. Le alleanze del PD, tuttavia, dipenderanno sia dalla qualità delle proposte politiche ed elettorali spontaneamente espresse dallo stesso territorio, sia dalla disponibilità del civismo a confrontarsi sulle numerose questioni ancora irrisolte, seguendo il modello di rafforzamento della coesione sociale, rappresentato dall'esperienza nazionale del Governo Draghi".