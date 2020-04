Il Pd lavora sulle aperture anticipate

"Mai come in questo momento servono nervi saldi: abbiamo visto l'esasperazione di tanti commercianti e operatori turistici ma abbiamo sentito anche le parole della Merkel e la repentina ripresa dei contagi in Germania e Spagna. Il 4 maggio riparte tutta la manifattura, la spina dorsale dell’economia italiana non dobbiamo mai dimenticarcelo. Almeno su un punto quindi né Fedriga né nessun'altro deve alimentare equivoci: dall'emergenza non siamo fuori e gridare 'liberi tutti altrimenti la gente esce lo stesso' è un rischio enorme". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli.

L'esponente dem chiarisce che "riconoscere i dati e l'atteggiamento responsabile dei cittadini non significa voler 'essere i primi' e, nella ricerca di consenso, passare di volta in volta dall'essere i più restrittivi ad essere i più lassisti. Così non si dà certo tranquillità a cittadini e imprese e si rischia poi di pentirsi e pagarla cara, come già successo".

"Sulla Fase due" - chiarisce Shaurli - si può fare meglio e di più: il Pd lavora su ipotesi di riaperture anticipate, per accelerare gli aiuti nelle tasche dei cittadini e per riconoscere sforzi e peculiarità dei territori. Ma intanto le Regioni facciano la loro parte garantendo, insieme alle imprese, salute pubblica, rispetto delle regole e sicurezza per cittadini e lavoratori".

"Grazie al Pd le riaperture differenziate sono più vicine. Confidiamo che a breve territori diversamente colpiti dal contagio potranno regolare in modo proporzionato la ripresa delle attività produttive e commerciali. L'annuncio del ministro Boccia mostra la volontà del Governo di venire incontro alle nostre richieste". Lo afferma la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, ribadendo la linea del partito indicata oggi dal vicesegretario del Pd Andrea Orlando, in merito a possibili riaperture differenziate per regione, nel corso di una conferenza stampa con Nicola Zingaretti e Marianna Madia sul piano del Pd per le semplificazioni.

Per Serracchiani "purtroppo alcuni presidenti di Regione della Lega hanno contribuito a dare l'impressione ai cittadini che tutto sia ormai possibile senza gradualità, incluso il superamento di fatto del distanziamento sociale. Sono atti di cui spero non dovremo constatare gli effetti".