Il Pd ronchese replica a Vecchiet sulla questione 'Società partecipate'

“Le sprezzanti e incoerenti repliche del sindaco Livio Vecchiet alle sollecitazioni propositive del PD comunale sul possibile ruolo del Comune di Ronchi nelle società partecipate denotano scarsa lucidità nell’analizzare il merito delle stesse. Stupisce, in particolare, che alcune sue considerazioni coincidano con quanto dichiarato in Consiglio comunale dal capogruppo dei democratici Savio Cumin, anch’egli favorevole, così come il Primo cittadino, a riconoscere l'alto livello qualitativo delle prestazioni fornite da Iris Acqua nella gestione del servizio idrico integrato. Analoga identità di vedute, inoltre, traspare dal comune obiettivo di definire criteri di individuazione dei vertici societari che privilegino profili rappresentativi a elevata competenza ed esperienza professionale, superando in tal modo l’inadeguata logica delle nomine di espressione partitica”.

A scriverci è il capogruppo consigliare del Partito Democratico, Savio Cumin, all’interno del Consiglio Comunale di Ronchi dei Legionari.

“Le posizioni del PD, al contrario, rimangono difformi sulle scelte finora effettuate dall’amministrazione comunale, troppo spesso appiattite sulle strategie della vicina Monfalcone e quindi non inclini allo svolgimento di quel conclamato e delicato ruolo di cerniera tra gli enti più grandi e le realtà minori – prosegue la lettera - Per questa ragione squisitamente politica – e non per disattenzione o scarsa conoscenza, come sostiene con inutile arroganza il Sindaco Vecchiet – il gruppo PD si è astenuto nell’ultimo consiglio comunale dal votare la delibera consiliare sulle modalità del controllo analogo delle società partecipate. Giova forse ricordare al Primo cittadino che il rispetto dei patti parasociali costituisce uno degli elementi fondanti per la gestione 'in house' di tali società, aspetto che comporti la rappresentanza di tutti i soci, anche quelli più piccoli, nell’ambito delle decisioni per la selezione degli amministratori.

Il gruppo consiliare PD, infine, riscontra un accresciuto atteggiamento di insofferenza del Sindaco al confronto con le forze di opposizione, assai evidente, ad esempio, nelle risposte ripetutamente evasive e frettolose alle questioni di valenza sovracomunale, prima fra tutte l’attuazione del piano intercomunale della viabilità sostenibile. Ribadiamo, al riguardo, che l’obiettivo del Partito Democratico, indipendentemente dall’attuale ruolo di minoranza svolto nell’Assise comunale, è quello di affrontare con serietà e cultura di governo le problematiche cittadine, anche aprendo, quando necessario per l’interesse della comunità, le necessarie interlocuzioni con la maggioranza in carica”.