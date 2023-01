Il Prefetto di Trieste riceve il console generale della Slovenia

Questa mattina, il Prefetto di Trieste, Pietro Signoriello, ha ricevuto il console generale della Repubblica di Slovenia, Gregor Šuc, accompagnato dal console Peter Golob. Il console si è congratulato per l’inizio del mandato del Prefetto in città.

Nel corso del cordiale incontro è stata riaffermata l’importanza dei consolidati rapporti di amicizia tra i due Paesi. Il Prefetto e il console generale si sono intrattenuti sui riflessi della crisi internazionale e sulla gestione dei flussi migratori provenienti dalla rotta balcanica.

Sono state, inoltre, approfondite alcune questioni riguardanti l’attuazione della legge di tutela della minoranza slovena e, a questo riguardo, il Prefetto ha assicurato al console che saranno avviate le necessarie interlocuzioni per la convocazione del Tavolo istituzionale per la minoranza linguistica slovena. In conclusione il Prefetto ha assicurato al console, anche per il futuro, proficua e fattiva collaborazione al fine di consolidare ed implementare gli eccellenti rapporti in atto.