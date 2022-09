Il Prefetto Vardè incontra il Console generale sloveno

Il Prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, ha ricevuto il nuovo Console generale della Repubblica di Slovenia a Trieste, Gregor Šuc, accompagnato dal Console Peter Golob.

Nel corso del cordiale incontro è stata riaffermata l’importanza dei consolidati rapporti di amicizia tra i due Paesi. Il Prefetto e il Console si sono intrattenuti sui riflessi della crisi internazionale sui due Paesi.

Sono state,inoltre, approfondite alcune questioni riguardanti la minoranza slovena in Italia e, a questo riguardo, il Prefetto ha confermato che, a partire dalla prossima settimana, sarà riaperto lo Sportello Unico Statale per gli Sloveni. Lo Sportello, operativo dal 20 settembre nella sede di via Piccardi 9/1 (terzo piano), è a disposizione dei cittadini intaliani di lingua slovena che vogliano utilizzare lo sloveno nei rapporti con le Amministrazioni statali. Sarà aperto al pubblico martedì e giovedì dalle 10 alle 12. Per informazioni 040-200404 o slov.okence@governo.it

E’ stata riconfermata l’intenzione di favorire una nuova riunione del Tavolo istituzionale per la minoranza slovena in Italia. In conclusione il Prefetto ha assicurato al Console, anche per il futuro, proficua e fattiva collaborazione per consolidare e implementare gli eccellenti rapporti in atto.