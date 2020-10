Il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da lunedì 26

Dopo un serrato braccio di ferro, all'interno del Governo e tra Esecutivo e Regioni, il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, il 22esimo dall'inizio della pandemia, in vigore da lunedì 26 ottobre e fino al 24 novembre.

Nonostante l'appello, partito anche dal Fvg con il presidente Fedriga, al buon senso e alla necessità di non penalizzare le attività economiche, sarebbe passata la stretta sui locali, con la chiusura anticipata di bar e ristoranti alle 18, ma con possibilità di apertura nel weekend e nei festivi.

Stop anche a palestre e piscine, cinema e teatri, sale ghiochi e slot e altre occasioni di ritrovo non considerate essenziali. Non dovrebbe essere passata, invece, la limitazione agli spostamenti tra Comuni e Regioni.

Per la scuola, pare confermata la didattica a distanza solo per le superiori, con una quota non inferiore al 75%.

Il Governo, a quanto si apprende, sta accelerando sulle misure di ristoro (da 1,5-2 miliardi) per le categorie messe più in difficoltà dalle misure. Un Consiglio dei Ministri potrebbe essere convocato nelle prossime ore. Alle 13.30 è stata indetta la conferenza stampa del premier Conte per illustrare nel dettaglio i contenuti del Dpcm.