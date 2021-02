Il premier Draghi al Senato, 'ricostruzione come nel Dopoguerra'

Oggi in Senato è il giorno di Mario Draghi. Il premier chiederà (e otterrà con ampio margine) la fiducia per il suo Governo. La seduta si è aperta alle 10 con il ricordo di Franco Marini, la cui figura è stata tratteggiata dalla Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. L'Aula ha poi osservato un minuto di silenzio.

Quindi l’atteso discorso del Presidente del Consiglio che si rivolgerà al Parlamento, ma anche al Paese, per delineare il programma in particolare sui tre fronti ‘caldi’: la riscrittura del Recovery Plan, le misure per il rilancio dell’economia e la lotta al Coronavirus.

In apertura, Draghi ha parlato di “responsabilità nazionale: dobbiamo combattere con ogni mezzo la pandemia e salvaguardare le vite dei nostri concittadini. Nel commosso ricordo di chi non c’è più cresce il nostro impegno. E un pensiero va anche a chi soffre per la crisi economica della pandemia”.

“Ci impegneremo a informare i cittadini con sufficiente anticipo di ogni cambiamento nelle regole”, ha poi detto Draghi, incassando il primo convinto applauso. “Il Governo farà le riforme, ma affronterà anche l’emergenza. Non esiste un prima e un dopo”. Non è mancato, quindi, un ringraziamento al suo predecessore Giuseppe Conte.

“Questo è il Governo del Paese, non ha bisogno di alcun aggettivo. Alle forze politiche è stata chiesta una rinuncia per il bene di tutti i cittadini. Questo è lo spirito repubblicano, di un Governo che nasce in alta emergenza raccogliendo lo stimolo del Capo dello Stato. E’ un Governo reso necessario dal fallimento della politica? Non sono d’accordo. Nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità, ma semmai, in un nuovo perimetro di collaborazione, ne fa uno avanti per rispondere alle necessità del Paese. Nei momenti più difficili della storia, l’espressione più alta e nobile della politica si è tradotta in scelte difficili. Siamo cittadini di un Paese che ci chiede di fare tutto il possibile per combattere la pandemia e la crisi economica. E siamo onorati di servire il nostro Paese, consapevoli del difficile compito che ci è stato affidato”.

“La durata dei Governi in Italia è stata mediamente breve, ma ciò non ha impedito di compiere scelte anche decisive. Questa sarà una nuova ricostruzione, garantita da forze politiche ideologicamente lontane se non contrapposte, che lavorano insieme”.

“Noi, la mia generazione, abbiamo fatto per loro tutto quello che i nostri nonni e padri hanno fatto?”, si chiede quindi Draghi. “Loro sono i nostri figli e il nostro futuro. E’ una domanda che ci dobbiamo porre e dare risposte concrete e urgenti, specie quando costringiamo i giovani a emigrare perché manca il merito e la parità di genere. Ogni spreco oggi è un torto che facciamo alle nuove generazioni, una sottrazione ai loro diritti. Le nostre decisioni devono essere orientate a un futuro migliore. Nella speranza che i giovani ci ringrazino per il nostro lavoro e non abbiano di che rimproverarci per il nostro egoismo”.

Draghi ha quindi ricordato che il Governo nasce nel solco dell’Unione europea, di cui l’Italia è un socio fondatore e protagonista dell’alleanza atlantica. “Questo Governo condivide l’irreversibilità della scelta dell’euro e della prospettiva di un’Unione europea sempre più integrata. Non c’è sovranità nella solitudine. Siamo una grande potenza economica e culturale. Il giudizio degli altri spesso è migliore del nostro: dobbiamo essere più orgogliosi del nostro Paese, specie del capitale sociale e del volontariato che altri ci invidiano”.