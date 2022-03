Il premier Draghi in Friuli

Il presidente del Consiglio Mario Draghi lunedì 21 marzo sarà in Friuli Venezia Giulia. Non si conoscono ancora i dettagli della visita, che è stata comunque confermata da fonti istituzionali. A quanto pare, però, il premier nel pomeriggio dovrebbe raggiungere la sede della Protezione civile regionale, a Palmanova.

La presenza in Friuli Venezia Giulia del premier è facile immaginare sia legata all’arrivo nel territorio nazionale dei profughi ucraini.

Delle 50mila persone arrivate in Italia, infatti, circa la metà lo ha fatto attraverso i confini della nostra regione. Duemila di loro hanno deciso di fermarsi nel nostro territorio. Non si esclude che Draghi possa recarsi in visita anche in uno dei centri che ospita cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

Tra le ipotesi anche una tappa del premier all'hub sanitario allestito alla fiera di Udine e dotato di una quarantina di posti di prima accoglienza.