Il Presidente del Senato alla Foiba di Basovizza

“Il ricordo dell'esodo doloroso dalle terre che erano italiane oggi appartiene credo a tutti gli italiani ed è un segno importante della nostra comunità nazionale che tende a una storia condivisa. Fintanto che la vicenda delle foibe e la vicenda dell'esodo non è appartenuta a tutta la comunità nazionale credo che non si potesse parlare di una memoria condivisa. Oggi questo mi lascia sperare su un percorso che va completato ma è già in corso". Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, oggi in visita alla Foiba di Basovizza, alla vigilia del Giorno del Ricordo.

La Russa ha deposto una corona per commemorare e onorare le vittime delle foibe. Prima della cerimonia si è inchinato davanti al Sacrario in segno di omaggio. Poi ha visitato l'adiacente centro documentale che ripercorre l'Esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata e le vicende del confine orientale. A fare da guida alla seconda carica dello Stato, oltre al sindaco Roberto Dipiazza, all’assessore regionale Fabio Scoccimarro e ai parlamentari locali di Fratelli d’Italia, l’avvocato Paolo Sardos Albertini, presidente della Lega Nazionale, che ha ricordo le parole dell’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga al quale fu sconsigliato di venire a Basovizza.

Venerdì 10 febbraio è prevista la cerimonia solenne, alle 10.30, alla presenza di autorità civili, militari, religiose e dei rappresentanti delle associazioni coinvolte.

"Per troppi anni gli orrori delle foibe e dell'esodo istriano fiumano e dalmata sono stati negati o taciuti in Italia; oggi non è più così e la presenza alla foiba di Basovizza del presidente del Senato è un'importante conferma dell'attenzione del Governo per questi temi”, sono le parole dell'assessore Scoccimarro a margine della visita del presidente del Senato al Monumento nazionale, durante il quale la seconda carica dello Stato ha ricordato le vittime innocenti uccise per motivi ideologici o più semplicemente perché italiani.

Scoccimarro ha rimarcato che "nelle foibe non sono stati trucidati solo gli italiani ma nelle fosse oltre confine anche gli avversari del regime comunista di Tito, almeno 100mila sloveni e croati, quindi un plauso va a chi ha voluto far luce su questa triste pagina della nostra storia. Il governo sloveno sta infatti agendo correttamente investigando su tali eccidi e ha già individuato oltre 700 tra foibe, fosse comuni e miniere, utilizzate per nascondere i corpi degli oppositori del regime titino".

L'assessore ha auspicato che "la verità su quei drammatici accadimenti venga finalmente riconosciuta, senza se e senza ma. Ancora oggi c'è chi vorrebbe che il film Red Land, il quale racconta la storia di Norma Cossetto, non venisse proiettato nelle scuole, mentre dobbiamo renderci conto che gli orrori perpetrati sul confine orientale sono stati ben peggiori di quelli che una pellicola, per quanto forte, potrà mai rappresentare".

Infine, l'assessore ha evidenziato che "ancora oggi, a quarant'anni dalla sua morte, sul monte Cocusso campeggia una scritta inneggiante a Tito. Un elemento molto divisivo le cui pietre potrebbero essere riposizionate e trasformate in una croce cristiana, simbolo non di odio e divisione ma al contrario di unione tra le nostre genti".