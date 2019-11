Il Presidente Mattarella alla Sissa di Trieste

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è l'ospite d'onore della cerimonia di apertura dell'anno accademico della Sissa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Tieste. Accanto al Capo dello Stato, presenti il governatore Massimiliano Fedriga, il Prefetto Valerio Valente e il sindaco Roberto Dipiazza. Ad accogliere il Presidente nell’Aula Magna della Sissa è stato il direttore della scuola, Stefano Ruffo, che ha sottolineato l’importanza di questa visita, “un’occasione speciale per far conoscere il nostro modello educativo e di ricerca, che si basa sull'indipendenza e sull'autonomia di docenti e studenti".

Il tema della giornata è l'elogio della curiosità e della serendipità, ovvero scoprire qualcosa d’inatteso mentre si cerca qualcos'altro. Sul palco, coordinati dal giornalista Massimo Cirri, si sono susseguiti gli interventi di Veronica Fantini, in rappresentanza degli studenti, del filosofo Telmo Pievani, con la lectio magistralis, dell'attrice Lucia Mascino, del letterato Nuccio Ordine e della biologa Antonella Viola; la cerimonia è accompagnata dalle musiche del Conservatorio Giuseppe Tartini.

Assente per ragioni personali, invece, Piero Angela, che non ha potuto partecipare alla Opening Ceremony; la consegna del Master in Comunicazione della Scienza "Franco Prattico" al giornalista è rimandata a data da destinarsi.

Nel suo breve discorso di saluto, il Presidente Mattarella, riferendosi alla prolusione tenuta poco prima dal filosofo Pievani sulla serendipità, si è soffermato anche sulla "libertà della scienza e della ricerca" e su quanto sia "immensamente limitata la nostra conoscenza della realtà".