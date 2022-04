Il Presidente Mattarella visiterà il Bearzi di Udine

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tornerà a breve nella nostra regione. Dopo la visita del 28 marzo a Trieste, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Ateneo e della firma dell’intesa per il trasferimento del Narodni Dom dall’Università all’omonima Fondazione, il Capo dello Stato il 29 aprile sarà all’istituto salesiano Bearzi di Udine.

La notizia è stata comunicata dal direttore don Lorenzo Teston e della preside Lucia Radicchi, che hanno ricevuto una telefonata dal Quirinale, nella quale sono stati informati ufficialmente della visita del Presidente Mattarella.

Non si conoscono ancora i dettagli dell’appuntamento, ma il Capo dello Stato, in occasione del discorso d’insediamento per il suo secondo mandato, aveva ricordato, in un toccante passaggio, la tragica morte di Lorenzo Parelli, il 18enne di Castions di Strada, studente proprio dell’istituto salesiano udinese, schiacciato da una putrella nell’ultimo giorno di stage in alternanza scuola-lavoro in un’azienda di Lauzacco.