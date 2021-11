Il Presidente Sergio Mattarella ad Aquileia e Redipuglia

Aquileia e Redipuglia oggi accolgono il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che partecipa alle celebrazioni legate al Centenario della ricerca, designazione, traslazione e tumulazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria.

Alle 11.30 l'arrivo del Presidente in piazza Capitolo, ad Aquileia. Ad accogliere il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il Sindaco Emanuele Zorino, il Presidente del Fvg Massimiliano Fedriga, il Prefetto Massimo Marchesiello, il Vescovo Carlo Roberto Maria Redaelli e il Generale Mario De Cicco per Onor Caduti. Dopo gli Onori militari, il Presidente si è recato in visita privata al Cimitero degli Eroi e alla Basilica patriarcale di Aquileia.

Presenti alle celebrazioni anche l’Associazione Nazionale Alpini-Sezione Aquileia, i rappresentanti delle Associazioni locali, la Giunta e il Consiglio del Comune di Aquileia e tutti i bambini delle scuole dell'Infanzia, primarie e medie. Una cerimonia della Comunità e per la Comunità che ha espresso inequivocabilmente il legame indissolubile della città patriarcale e delle istituzioni locali alle vicende del Milite Ignoto.

Il Capo dello Stato ha deposto una corona sulla tomba di Maria Bergamas, la madre di un fante italiano morto sul fronte del Carso che, nel 1921, scelse i resti di colui che è divenuto simbolo di tutti i valorosi che persero la vita nella Grande Guerra, sepolta nel Cimitero degli eroi accanto ai dieci soldati senza nome che non vennero scelti.

In regione il centenario è stato celebrato con il passaggio del Treno della memoria, che ha ripercorso le stesse tappe di un secolo fa, giungendo ieri alla stazione Termini, nella Capitale. Nello stesso giorno di cento anni fa, ad Aquileia, vennero tumulate le salme dei dieci soldati che non furono scelti.

Quindi, il Presidente Mattarella ha fatto tappa al Sacrario Militare di Redipuglia, dove riposano le spoglie di oltre 100mila caduti, di cui oltre 60mila ignoti, morti nel corso della Prima Guerra Mondiale. Subito dopo la deposizione di una corona di alloro in memoria dei soldati caduti, la visita del Capo dello Stato è stata salutata dal sorvolo delle Frecce Tricolori.

Presenti a Redipuglia diverse autorità civili e militari. Tra questi anche il ministro delle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, e il presidente Fedriga. Il picchetto dei Corazzieri si è disposto lungo la via eroica del Sacrario, mentre al sacello del Duca d'Aosta hanno salutato il Presidente autorità militari e alcune scolaresche.

Quella odierna è la terza visita del Capo dello Stato in regione nell'arco di un mese e mezzo, dopo la tappa a Rivolto per i 60 anni delle Frecce Tricolori del 18 settembre e quella a Gorizia e Nova Gorica, il 21 ottobre, assieme all'omologo sloveno Borut Pahor, per celebrare la Capitale della cultura europea del 2025.

"La presenza oggi ad Aquileia e Redipuglia del Presidente della Repubblica è un omaggio non soltanto alle persone che hanno combattuto per l'Italia, ma anche un messaggio per ritrovare un'unità, oltre che nazionale, anche tra le persone e le comunità. Un segnale di grande importanza in un momento complesso come quello attuale", ha detto Fedriga al termine delle cerimonie, alle quali ha preso parte anche il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e, tra gli altri, delle più alte cariche civile e militari regionali.

Ringraziando il Presidente per le ripetute visite in Friuli Venezia Giulia Fedriga ha evidenziato come "in questi anni siano stati fatti passi avanti importantissimi per superare le divisioni che hanno caratterizzato il Novecento e che hanno insanguinato le nostre terre. La presenza dei Presidenti Mattarella e Pahor a Trieste e Gorizia è un segnale di unità confermato dalla nomina di Nova Gorica e Gorizia a Capitale della Cultura 2025: avere una capitale in due città appartenenti ad altrettanti Stati è un fatto straordinario che rappresenta un evento storico per l'Europe e i nostri popoli".

Fedriga ha quindi spiegato che "il Milite Ignoto, con la forza dell'esempio e la potenza del suo silenzio, ci ricorda che nei momenti più difficili la nostra comunità è capace di riannodare il filo della concordia e di superare le divisioni e le difficoltà. I valori rappresentati dal Milite Ignoto, oggi celebrati ad Aquileia e Redipuglia, sono quindi un esempio a livello nazionale e meritano di essere recuperati perché ci ricordano come rimanendo unito il popolo italiano abbia saputo superare i drammi derivanti dalle due guerre mondiali".

“Da tempo il presidente della Repubblica aveva espresso la volontà di visitare il Cimitero degli Eroi e onorare anche i dieci Militi non scelti da Maria Bergamas e siamo molto onorati della sua vista di oggi” ha dichiarato il sindaco Zorino.

“L’omaggio del Presidente ai Militi che riposano ad Aquileia e a Maria Bergamas ha un significato profondo e porta testimonianza di quell’altro pezzo della storia del Milite Ignoto, rappresentata dai dieci militari tumulati il 4 novembre 1921. Un legame tra le due città che oggi è stato rinsaldato da quel senso di unità, di memoria e di collettività che mi auspico possano essere le basi per un nuovo fondamento comunitario e un messaggio di speranza per il futuro. La visita odierna da parte del Capo dello Stato ha trasmesso a tutti noi presenti una forte emozione. Il Presidente Mattarella è rimasto, inoltre, molto affascinato dal più grande mosaico del mondo che conserviamo all'interno della nostra Basilica, che ha potuto visitare in maniera molto approfondita in occasione della sua venuta per il Centenario del Milite Ignoto. Ringrazio le realtà locali, le istituzioni e il Ministero della Difesa - conclude Zorino - per la grande collaborazione e sinergia messa in atto per realizzare queste Celebrazioni. Un omaggio dovuto non solo al Milite Ignoto ma a tutte quelle 650mila vittime che hanno combattuto per la Patria senza chiedere nulla in cambio ma il cui sacrificio oggi riecheggia forte”.