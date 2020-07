Il punto di arrivo per tutti quanti

La Danimarca, sino al 31 dicembre 2006, aveva un’articolazione territoriale basata su 13 Contee più 3 città ad esse equiordinate e 270 Comuni. Il Paese ha una popolazione di 5.781.000 abitanti e una superfice di 43.094 Kmq, escluse Groenlandia e isole Faroe, territori autonomi.

La riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha soppresso le 13 Contee storiche e introdotto nell’ordinamento 5 Regioni, nonché ridotto il numero dei Comuni da 270 a 98 mediante fusioni.

La regione più popolata è l’Hovedstaden - letteralmente “della capitale” – che, infatti, include Copenaghen. Ma il capoluogo della regione è Hillerød, una cittadina di 48.000 abitanti, secondo la buona prassi di non concentrare tutte le istituzioni e gli uffici pubblici, ma di distribuirli su più centri e a dimostrazione che i capoluoghi non devono necessariamente essere le città più grandi.

Non potrà sfuggire al lettore attento che le nuove Regioni Danesi (mediamente 1.156.000 abitanti e 8.619 Kmq) hanno quasi esattamente la medesima popolazione ed estensione del Friuli-Venezia Giulia (1.229.000 abitanti e 7.845 Kmq) e che, invece, i Comuni friulani sono mediamente dieci volte più piccoli dei nuovi Comuni danesi e che già prima della riforma erano mediamente quattro volte più grandi dei nostri.



Tutte le grandi organizzazioni del mondo, e progressivamente anche le medie, hanno ridotto i livelli di governo delle stesse. In genere si è passati dai sei/sette livelli gerarchici a tre/quattro. Ciò si è reso possibile con lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi, per la disponibilità delle nuove tecnologie, l’espansione delle infrastrutture, l’aumento della professionalità e della cultura generale, la progressiva assunzione e delega di responsabilità dei livelli operativi intermedi e di base. Di tutto ciò può e deve beneficiare anche la pubblica amministrazione che è la più importante delle organizzazioni per la vita del cittadino e delle comunità grandi e piccole. La riduzione dei livelli della struttura porta, alle organizzazioni che l’adottano, benefici non solo per la riduzione dei costi e la sostenibilità del sistema, ma anche in termini di efficacia ed efficienza nell’erogazione dei servizi e nell’espletamento delle funzioni proprie.Per tutto questo il modello danese, articolato su tre soli livelli (quattro con l’UE), è il riferimento, il punto d’arrivo per tutti. Prendere la direzione opposta, moltiplicando i livelli istituzionali, porterà a un progressivo degrado del sistema territoriale e all’insostenibilità nel medio termine.