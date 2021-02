Il punto sul turismo fluviale nel Friuli Occidentale

"Il turismo fluviale rappresenta una tipologia di turismo in crescita e in grado di differenziare i flussi nella nostra regione. Lo sviluppo del settore passa necessariamente dai servizi infrastrutturali e dal coinvolgimento dei privati nella creazione dell'offerta". È quanto ha rimarcato oggi l'assessore alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, rispondendo in II Commissione a un'interrogazione sul turismo fluviale, in particolare nell'area del pordenonese. Questo tipo di offerta s'inserisce nel segmento del turismo lento e della mobilità sostenibile, in costante crescita negli ultimi anni, "come conferma PromoTurismoFvg impegnato nella sensibilizzazione dei territori, nella formazione degli operatori ma soprattutto nell'integrazione delle proposte all'interno dei piani di promozione regionali" ha riportato Bini.

Tra gli esempi regionali di successo l'assessore ha richiamato il prodotto creato attorno al Fiume Stella "dove sono molteplici le proposte turistiche quali escursioni in canoa, sup, motonave, houseboat, vi sono noleggi di imbarcazioni con e senza patente, risorse enogastronomiche; lo Stella è una risorsa turistica inserita in itinerari intermodali, bici e barca, nonché tappa di escursioni che integrano offerte e risorse presenti su diversi territori".

"La specifica zona di Pordenone, in particolare del fiume Noncello, ha sicuramente risorse naturali valorizzabili a fini turistici - ha confermato Bini, ricordando che "a settembre è stato effettuato un ampio sopralluogo ed in tale occasione è stata rilevata una scarsa disponibilità di infrastrutture agibili, ad eccezione del pontile di attracco di Pordenone".

Bini proporrà, a seguito di un confronto anche con gli altri assessorati e Direzioni competenti, di procedere al rafforzamento delle infrastrutture, tenendo conto che "la valenza del recupero dei pontili è correlata alla partecipazione dei privati che poi dovranno garantire i servizi annessi ed i trasporti conseguenti; pur essendo il settore del turismo fluviale ancora in fase di strutturazione rispetto ad altri ambiti, riteniamo importante il suo sviluppo anche in relazione all'indotto economico che può generare. Per questo stiamo lavorando per implementare l'offerta partendo dal raggruppamento degli operatori del settore" ha concluso l'assessore.

"Promuovere il turismo fluviale valorizzando in modo compatibile il patrimonio naturalistico e storico del Fvg è un’opportunità per rendere la nostra Regione più attrattiva. La Giunta Fedriga, invece, tre anni dopo il suo insediamento non solo non ha dato impulso a nuove iniziative, ma sta ignorando di fatto quanto finora realizzato per favorire la navigazione del fiume Noncello". Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni a margine della risposta all'interrogazione.

"Dopo che il centrodestra ha bocciato nella scorsa legge di stabilità 2021 il nostro emendamento che prevedeva uno stanziamento di 100mila euro a PromoturismoFvg per un progetto pilota relativo al turismo fluviale del fiume Noncello, ora continuiamo a sentire solo parole che nei fatti si traducono in nulla. Il pontile di Prata disastrato e lasciato a se stesso, è solo una delle dimostrazioni di come la giunta regionale non stia facendo la sua parte per incoraggiare la riscoperta di un’oasi ambientale di straordinario valore e attrarre visitatori nel territorio. Che l’assessore Bini abbia associato il Noncello a Monfalcone è l'ennesima riprova di come il centrodestra regionale consideri il Friuli Occidentale, nemmeno presente nelle loro mappe. Da tempo insistiamo sulla necessità di individuare una strategia complessiva, rispettosa dei corsi d’acqua, attraverso un confronto con i soggetti interessati, amministrazioni rivierasche e associazioni come la Portus Naonis e i Gommonauti Pordenonesi. Se da un lato è necessario consolidare manifestazioni e iniziative esistenti, comprese le visite didattiche delle scuole, dall’altro è opportuno pensare a nuove iniziative. Se davvero vogliamo spingere il turismo fluviale – conclude Conficoni – servono risorse per incentivare soggetti privati a sviluppare progetti, per eseguire la manutenzione continuativa dei corsi d’acqua e per la realizzazione dei percorsi ciclo turistici come la ciclovia Fvg 10 Noncello-mare, colpevolmente trascurata".