Il ricordo dei caduti della strage di Nassiriya

“Imperituro ricordo e commossa gratitudine verso chi ha perso la vita lontano dalla Patria, servendo nelle missioni internazionali cui l’Italia partecipa con onore e riconosciuta capacità. Questi caduti sono la testimonianza estrema di un impegno costante e convinto del nostro Paese in teatri complessi e spesso pericolosi, per prevenire dove la pace è a rischio, intervenire a ridare stabilità, ricostruire istituzioni e diritti. Un abbraccio a chi è tornato ferito e alle famiglie rimaste sole, cui pure deve rivolgersi l’attenzione operante delle Istituzioni”. Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), componente della commissione Esteri a Palazzo Madama, in occasione della Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.