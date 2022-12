Il ricordo di Mario Toros nel centenario della nascita

Sarà una rotonda, quella che da Udine, lungo viale Tricesimo, interseca le strade verso Molin Nuovo e Feletto Umberto, località in cui ha vissuto fino alla sua morte nel 2018, a essere dedicata, sabato 3 dicembre, all’onorevole Mario Toros in occasione del centenario della sua nascita.

Strade che il parlamentare e ministro, che ha lasciato un segno indelebile nella storia della politica non solo friulana del secolo scorso, ha percorso fin da ragazzo quando iniziò, da operaio a 14 anni, a lavorare alle Officine Bertoli fino a essere da sindacalista tra i fondatori della Cisl. Durante la resistenza militò da partigiano nella Osoppo per poi approdare alla politica.

Mario Toros, classe 1922, non aveva mai nascosto di “avere la politica nel sangue” al punto da iniziare la sua giovanissima militanza nella Democrazia Cristiana tra i banchi dei consigli comunali di Tavagnacco e quindi come consigliere prima e assessore poi della Provincia di Udine e Pordenone. Egli è stato certamente tra i più longevi politici ad aver portato le istanze del Friuli in parlamento, dal 1958 da deputato e dal 1972 da senatore.

Fu per ben nove volte sottosegretario e ministro, dapprima agli Affari Regionali nei due governi di Mariano Rumor, poi ministro del Lavoro e della Previdenza sociale nei governi presieduti da Aldo Moro. In tale veste di fronte alla tragedia del terremoto del Friuli si dimostrò determinante nel contribuire al processo di ricostruzione che divenne un esempio di capacità e laboriosità in tutto il mondo.

La cerimonia di intitolazione del piazzale, prevista alle 10.30, sarà preceduta da una messa celebrata, alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Molin Nuovo. La figura di Mario Toros e il suo impegno a fianco di politici di primissimo piano nella storia non solo della regione ma di tutto il Paese, sarà poi oggetto di un incontro dal titolo “Mario Toros, sindacalista e politico friulano”, che avrà inizio alle 11 nella sala conferenze dell’Hotel Là di Moret.

Interverranno e porteranno il loro saluto il sindaco di Udine Pietro Fontanini, il sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, il vicepresidente della Giunta regionale Riccardo Riccardi, la vicepresidente della Fondazione Pittini Simona Ferri Pittini e il consigliere delegato della Fantoni spa Giorgio Barzazi.

Seguiranno, quindi, le testimonianze, moderate dal direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini, di Loris Basso, presidente dell’Ente Friuli nel Mondo, presieduto per oltre vent’anni dallo stesso Toros, di Roberto Volpetti, presidente dell’Associazione Partigiani Osoppo-Friuli, di Renata Della Ricca, segretaria della Cisl Fvg, e di Paolo Gnesutta, nipote di Mario Toros.