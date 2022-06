Il ruolo dell'Università nello sviluppo del territorio

Processi di sviluppo territoriale, economia solidale e ruolo delle università nei processi trasformativi. Sono i temi che il Comune di Remanzacco e l’Università di Udine affrontano insieme in un progetto internazionale, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che coinvolge alcuni atenei argentini e brasiliani e che saranno presentati in due incontri.

Il primo, dedicato a “L’Università trasformativa e trasformata: processi di sviluppo e ruolo delle università”, si terrà venerdì 1° luglio, dalle 9.30, nell’aula Alfa 1 del polo scientifico dell’Ateneo (via delle Scienze 206, Udine). Sarà l’occasione per un confronto sul tema del ruolo delle università nei processi di sviluppo a livello territoriale e nei progetti di economia solidale guardando all’esperienza di alcuni atenei in Argentina e Brasile.

Il secondo appuntamento, sabato 2 luglio, celebrerà la “Giornata regionale dell’economia solidale del Friuli Venezia Giulia”. Si terrà alle 9.30, nell’auditorium comunale “G De Cesare” di Remanzacco (via Stringher 11). L’obiettivo è presentare nuovi scenari per la trasformazione socioeconomica del territorio e delle sue comunità.

Il progetto “Rafforzamento di circuiti di scambio inclusivi e solidali nell’area metropolitana di Buenos Aires” (Amba) è promosso, oltre che dal Comune di Remanzacco, capofila, e dal dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Ateneo, anche dall’Università nazionale di Quilmes della capitale argentina e dal Centro volontari cooperazione allo sviluppo (Cvcs). L’iniziativa è finanziata dalla Regione.

Il programma degli incontri

Il convegno del 1° luglio all’Università, si aprirà alle 9.30. Interverranno: Lucia Piani, referente del progetto per l’Università di Udine; Edi Piasentier, direttore del Dipartimento; Mauro Spanghero, responsabile della terza missione per il dipartimento; Monica Anese, delegata dell’Ateneo per il trasferimento tecnologico; Mauro Pascolini, responsabile del progetto Cantiere Friuli; per l’Università nazionale di Quilmes, Anna Draga, direttrice del Programma universitario di incubazione sociale (Puis), e Henry Chiroque Solano, direttore dell’incubatore universitario di economia, mercati e finanza del Puis; Luiz Inácio Gaiger, docente di scienze sociali della Vale do Rios do Sinos University (Brasile); Alicia Sevilla Atienza, responsabile educazione per l’organizzazione non governativa “Justicia alimentaria” di Madrid.

L’evento del 2 luglio a Remanzacco, si aprirà alle 10, con i saluti della sindaca Daniela Briz e dell’assessore alla cultura, Giorgio Bevilacqua. In mattinata interverranno: per l’Università nazionale di Quilmes, Anna Draga, direttrice del Programma universitario di incubazione sociale (Puis), e Henry Chiroque Solano, direttore dell’incubatore universitario di economia, mercati e finanza del Puis; Alicia Sevilla Atienza, responsabile educazione per l’organizzazione non governativa “Justicia alimentaria” di Madrid; Luiz Inácio Gaiger, docente di scienze sociali della Vale do Rios do Sinos University (Brasile); Jason Nardi, presidente della Rete italiana per l’economia solidale (Ries); Riccardo Troisi (da remoto), ricercatore del Centro internazionale FairWatch.

Nel pomeriggio, Massimo Moretuzzo, consigliere regionale e promotore del Distretto di economia solidale del Medio Friuli, introdurrà il laboratorio su “Il ruolo delle comunità e degli enti locali nella trasformazione socioeconomica del territorio”. L’incontro sarà coordinato dall’associazione Prodes Fvg.