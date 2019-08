Il Sap promuove il decreto sicurezza bis

“Il decreto sicurezza bis approvato dal Governo è un primo passo non solo per garantire maggiore tranquillità ai cittadini, ma anche per ridare dignità alle forze dell’ordine”. E’ il commento del segretario regionale del Sindacato autonomo di polizia Olivo Comelli all’indomani della decisione che, oltre a limitare o vietare l’ingresso di navi non governative, punta a inasprire le pene nei confronti di manifestanti violenti e ultras recidivi nel caso di eventi sportivi e introduce la sperimentazione del taser, la pistola elettrica, anche per la Polizia locale.

“Finalmente – commenta Comelli- arrivano fondi anche per l’acquisto delle divise indispensabili per operare sul territorio". Il segretario Sap a tal proposito sottolinea che la Polizia di Frontiera e quella Ferroviaria ne sono sprovviste a cinque anni dall’introduzione dell’utilizzo della stessa. “Noi siamo favorevoli all’utilizzo del taser, che consente di operare in sicurezza ed è un deterrente nelle situazioni conflittuali. Otto volte su dieci, la persona violenta si ferma davanti al taser".

"E’ giusto che anche la Polizia locale ne sia dotata, ma l’importante è che prima di tutto venga fornita a Carabinieri e Polizia di Stato". Il segretario Sap rilancia anche l’importanza di dotare di telecamere i mezzi di servizio, gli uffici e le celle di sicurezza dove c’è il contatto diretto con fermati e arrestati. "Oggi - conclude – noi siamo l’anello debole del sistema e sicuramente ci vorranno almeno 10 anni per rimettere in ordine la nostra struttura che vede ancora pesante la carenza di personale".