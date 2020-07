Il Senato vota lo Stato di emergenza fino al 15 ottobre

Via libera dal Senato, con 157 sì, 125 contrari e tre astenuti, alla proroga dello Stato di emergenza per il contenimento del Covid-19 fino al 15 ottobre. Prima dela votazione, il premier Giuseppe Conte ha illustrato le ragioni di quella che ha definito "una decisione inevitabile, perchè il virus circola ancora". Mercoledì alle 20 è convocato il Consiglio dei Ministri, per varare la prosecuzione (qui il video).

"Non dobbiamo confondere il fatto che non ci sia un percorso ad hoc nella nostra Costituzione con il fatto che non bisogna adottare misure nel segno della tempestività e dell'efficacia", ha detto Conte. "Lo stato di emergenza, dal 2014 a oggi, è stato dichiarato 154 volte e prorogato 84. E' previsto dal codice di Protezione civile: la legittimità di queste previsioni è stata vagliata positivamente dalla Corte Costituzionale. Costituisce il presupposto per l'attivazione di una serie di poteri e facoltà necessari per affrontare con efficacia e tempestività le situazioni emergenziali. Tra i poteri fondamentale è il potere di ordinanza, che consente norme in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti indicati dalla dichiarazione di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dell'Unione europea".

"Ognuno ha la sua opinione, ma nessuno dovrebbe imputare con onestà intellettuale la volontà di prorogare paure e allarmismi o torsione autoritarie. Fin dall'inizio questo Governo ha agito in piena trasparenza e garantismo, si è venuto a confrontare in Parlamento. E, pur in assenza del vincolo normativo, ritengo doveroso condividere con l'Aula questa decisione", ha detto ancora Conte.

L'emergenza Coronavirus, ha ribadito Conte, ha i tratti di un "processo in continua e imprevedibile evoluzione che ancora oggi, seppure in misura contenuta e territorialmente circoscritta, non ha esaurito i suoi effetti".

"Se lo stato di emergenza non fosse prorogato cesserebbe il coordinamento attribuito alla Protezione Civile, così come decaderebbero i poteri straordinari assegnati ai soggetti attuatori, che nella maggior parte dei casi sono i presidenti di Regione. Verrebbe a cessare la sua funzione anche il Comitato tecnico scientifico. A questo occorre aggiungere che al 31 luglio sono prorogati numerosi termini normativi di rango primario e secondario".

"Con la proroga dello stato di emergenza - prosegue il premier - continueremo a mantenere in efficienza quel sistema di misure che rendono il nostro Paese più sicuro a beneficio degli italiani ma anche degli stranieri che vogliano visitarlo. La proroga non può ritenersi lesiva della nostra immagine all'estero, anzi, è vero il contrario. L'Italia è vista da tutti come un Paese sicuro proprio grazie al sistema di monitoraggio e precauzione".

"Condivido in pieno quanto detto dal Presidente Conte sullo stato di emergenza. Una misura utile: nessun allarmismo o drammatizzazione, ma il virus circola e dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti per contenerlo e fermarlo" scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

In un cordiale colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il leader della Lega Matteo Salvini ha espresso grande sconcerto e preoccupazione per la volontà del Governo di prolungare lo stato di emergenza in assenza di giustificazioni sanitarie e giuridiche a supporto della scelta, ma anche per l'aumento esponenziale degli sbarchi di queste settimane, per l'assoluto caos sulla scuola e per l'ennesimo mancato coinvolgimento dell'opposizione sui decreti economici.

"Sono scioccata. Conte sta sostenendo che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare normalissimi decreti, decreti legge, ordinanze. Questa è una grossolana menzogna e una pericolosissima deriva liberticida. Dove vuole arrivare il Governo?", scrive su twitter la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

"L'Europa non è guarita, l'Italia è stata il malato più grave, un rischio è ancora presente dentro e fuori i nostri confini, eppure oggi c'è un capo di partito che si strappa di dosso la mascherina e dice che il Covid non esiste. Alcuni agitano terrore sociale e godono per l'arrivo di migranti. Basterebbe questo per convincersi che lo stato di emergenza serve ancora". Così la senatrice Tatjana Rojc (Pd) commenta il voto favorevole dell'aula di Palazzo Madama alla risoluzione di Maggioranza che proroga lo stato di emergenza."Qui non si dà il via libera a leggi speciali né - aggiunge Rojc - a pieni poteri, perché il Parlamento resta ultima istanza. Amministratori di centrodestra dicono che il momento è sempre molto delicato, che dobbiamo agire con responsabilità e seguire i consigli degli esperti".