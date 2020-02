Il Sindaco Cisint incontra il ministro Patuanelli

Monfalcone punta sempre più a una riconversione green della propria economia e a uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche sociale del suo territorio e, con questa logica, intende affrontare anche i nodi aperti, a cominciare dalla riconversione della centrale a carbone A2A, alla questione del lavoro e a quello delle infrastrutture.

In questa prospettiva, guarda alle opportunità che potrebbero venire dall’Unione europea e soprattutto dai fondi per la transizione verde rivolti alle realtà alle prese con l’effetto serra generato da impianti industriali, che la città dei cantieri vorrebbe accedere, in un’alleanza con Trieste, considerati i parametri previsti in tal senso.

Questi in sintesi i temi affrontati in un incontro svoltosi a Trieste fra il ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli e il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, nel corso del quale sono stati individuati molti punti di convergenza e sono state fissati ulteriori momenti di approfondimento. Il sindaco Cisint ha illustrato la visione dell’amministrazione comunale che s’ispira all’esempio della città tedesca di Essen, grande centro industriale che sta riconvertendo e diversificando il proprio modello produttivo in senso ecologicamente compatibili. Un tema sensibile al ministro Patuanelli che nei prossimi giorni avrà una serie di incontri ad altro livello a Bruxelles proprio per una valutazione delle opportunità e delle scelte comunitarie.

Relativamente al problema cruciale della riconversione dell’impianto a carbone di A2A, Cisint ha illustrato al ministro lo studio realizzato dall’ente, con il supporto di qualificati esperti, in merito alle possibili alternative di utilizzo dell’area, a cominciare da quelle portuali, e sulle problematicità di carattere sanitario che incidono nel territorio in maniera più alta della media nazionale.

A monte, in ogni caso, rimane la definizione del fabbisogno energetico rispetto alla dislocazione e alla potenzialità delle centrali a gas da parte del gestore Terna e la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica per il bilanciamento della rete e per l’uso delle fonti rinnovabili, il cosiddetto capacity market, a cui sinora A2A non ha ancora aderito. Per il Comune, inoltre, è fondamentale il problema del ripristino ambientale del sito. Positivi, secondo il sindaco Cisint, sono i primi risultati del protocollo fra Comune, Regione e Fincantieri a sostegno dell’occupazione della manodopera locale ai cantieri, ma appare importante il coinvolgimento a livello governativo per una valutazione più complessiva delle questioni legati a lavoro, appalti e indotto. Infine nella prospettiva di una green economy un ruolo rilevante può essere svolto dal polo nautico monfalconese, che già impiega quasi mille addetti fra diretti e indiretti e che necessità di una adeguata accessibilità dal canale di collegamento est-ovest.

Il ministro Patuanelli ha sottolineato quello dello sviluppo economico in senso sostenibile sia l’asse portante del suo impegno ministeriale e condividendo l’impostazione del Comune ha assunto l’impegno per proseguire gli approfondimenti anche con il coinvolgimento dei diversi interlocutori interessati sulle singole questioni.