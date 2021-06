Il sindaco Cisint visita Fincantieri

Una visita in Fincantieri per fare il punto sulle attività in corso e per presentare al Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, e all'assessore Antonio Garritani i progetti green e innovativi dell’azienda. Durante l’incontro è emersa l’intenzione di Fincantieri di raccogliere la sfida, quanto mai attuale, della mobilità ‘verde’, che va a inserirsi pienamente nell’ottica della transizione ecologica.

Il gruppo, infatti, ha come prossimo obiettivo la realizzazione della prima nave da crociera in Italia con propulsione Lng e quindi ‘green’. Si tratta di un nuovo primato per l’azienda. “La costruzione delle tre navi attualmente presenti nell’insediamento di Monfalcone continua secondo i tempi che ci eravamo prefissati” ha aggiunto l’ingegnere Olivari.

Cisint ha sollecitato l'azienda a limitare ulteriormente l’impatto ambientale delle lavorazioni, trovandola disponibile a intraprendere un percorso pianificato che permetta di raggiungere l’efficientamento dei processi con le minori emissioni possibili.

“Ho ricevuto rassicurazioni dagli ingegneri presenti. Sono persone che lavorano sul campo e hanno ben presenti gli effetti del loro lavoro sull’ambiente circostante e stanno trovando soluzioni concrete” ha dichiarato il Sindaco al termine dell’incontro. “Ci ritroveremo puntualmente per confrontarci su varie tematiche, tra le quali la possibilità di creare un Centro di eccellenza sull’idrogeno anche a Monfalcone”.

Presenti all’incontro le rappresentanze di Fincantieri con il Dirigente Pelosini, Bais e Tosi e gli ingegneri Olivari, Soracco e Amicuci.