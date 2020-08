Il Sindaco di Gonars in viaggio per Roma con cinque minori non accompagnati

Sta raggiungendo Roma con un mezzo comunale il sindaco di Gonars, Ivan Diego Boemo, accompagnato dal comandante della Polizia locale. Con lui ci sono cinque migranti, minori non accompagnati in arrivo dal Bangladesh, rintracciati questa notte lungo la autostrada A4. Dalle 3 e fino alle 5 il primo cittadino, per l'ennesima volta, si è attivato in maniera autonoma per cercare di dare una sistemazione agli stranieri. Dopo la sua partenza alla volta della Capitale, in paese sono stati rintracciati altri 20 migranti.

"Ci sentiamo abbandonati dallo Stato. Questa mattina, non è stato messo a disposizione neanche un mezzo per trasportarli a fare il tampone", denuncia Boemo. Da qui la decisione di portarli fino al Viminale: "Sto meno a fare la strada Gonars-Roma che a trovare un luogo di accoglienza in Friuli" ha dichiarato a Telefriuli il sindaco sfinito: "Negli ultimi tre giorni ho dormito tre ore. Non ne posso più. Se vogliamo il bene di questi ragazzi, ma anche la tutela della salute pubblica, bisogna intervenire subito. La mia non è una provocazione: lo faccio per loro. Sono sicuro che a Roma troveranno subito un'adeguata sistemazione".

Critico il sindaco di Palmanova

“Chi decide di fare il sindaco deve prendere coscienza che il suo ruolo è quello di risolvere i problemi con responsabilità e non aizzare i cittadini contro altre persone facendo inutile sciacallaggio dei problemi altrui. Certe posizioni esprimono soltanto una bieca semplificazione, più utile a fare cameratismo di partito che analizzare e risolvere i problemi con concretezza”. Così Francesco Martines, Sindaco di Palmanova in risposta alle dichiarazione del Sindaco di Gonars.

“Palmanova ha accolto per quattro anni una cinquantina di migranti. Grazie ai progetti di accoglienza diffusa, realizzati con altri quattro comuni, siamo riusciti a gestire la situazione, integrare chi legittimamente chiede aiuto, nel pieno rispetto delle regole e garantendo massima sicurezza per tutti i cittadini. La situazione era talmente normalizzata da non far nemmeno percepire la presenza dei migranti come un motivo di disagio o disordine per alcuno. I minori rintracciati a Gonars non sono partiti per Palazzo Chigi con Boemo ma sono sono stati accolti a Palmanova, nella sede della Croce Rossa, in isolamente fiduciario, dove hanno eseguito il tampone (peraltro negativo) e dove rimarranno in accoglienza collaudata”.

E aggiunge il Sindaco: “È grave dare spazio a chi esalta i pregiudizi, spingendo al limite l’insofferenza di tanti cittadini che stanno vivendo situazioni di difficoltà che non dipendono certo dal fenomeno migratorio, né dalla nostra capacità di accoglienza. Così si rischia davvero di compromettere l’ordine pubblico. Faccio appello al senso di responsabilità di tanti sindaci e rappresentanti delle istituzioni a tutti i livelli per chiedere maggior dialogo e un confronto serio, numeri alla mano, su arrivi, rintracci, controlli sanitari, strutture di accoglienza, distribuzione sul territorio”.

La posizione del Sindaco trova sostegno anche nella maggioranza consiliare che, per voce dei tre capigruppo, respinge ogni espressione di odio e disumanità che provenga da rappresentanti delle istituzioni. “In tanti non si riconoscono nelle esternazioni di violenza che si manifestano attraverso giornali e social media ma credono ci sia un modo diverso di fare amministrazione, di parlare, di esprimersi. Palmanova ha dimostrato con i fatti che gestire il fenomeno migratorio, senza inutili allarmismi, è possibile e porta sicurezza e beneficio per tutti”.