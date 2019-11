Il sindaco di Pravisdomini entra in Fratelli d'Italia

Si ingrossano le fila di Fratelli d’Italia: il territorio manifesta un crescente interesse nel dare il proprio contributo a fianco del partito di Giorgia Meloni. Al quale ha aderito Davide Andretta, attuale sindaco di Pravisdomini e, con i suoi 31 anni, tra i più giovani primi cittadini del Friuli Venezia Giulia.

Storiografo e presidente dell'Associazione Nazionale Mutilati di Guerra della Città di Portogruaro, nonostante la sua giovane età si è fatto conoscere per l'opposizione, portata a casa con successo, alla fusione con il Comune di Azzano X. Da sempre legato al centrodestra, è entrato in Comune a Pravisdomini con una lista civica alleata della Lega Nord.

Il sindaco ha ricevuto il benvenuto da parte del capogruppo al Senato Luca Ciriani, del consigliere regionale Alessandro Basso e del coordinatore provinciale Emanuele Loperfido. Quest’ultimo, portavoce provinciale, a nome di tutto il gruppo Fratelli d’Italia dà al nuovo iscritto il benvenuto: “Anche da questi segnali si vede la crescita del partito, determinata dalla sua attenzione ai progetti locali e regionali, alla continua attenzione territoriale e al fermo obiettivo del nostro Presidente Giorgia Meloni di creare un polo stabile in Italia per il nuovo centro destra", sottolinea Loperfido. "Le continue nuove adesioni sono per noi un incoraggiamento e uno sprone per lavorare sul territorio nel solco tracciato da Giorgia Meloni, che nella Destra Tagliamento continua ad allargare la schiera di amministratori apprezzati per competenza e qualità delle proposte e che con orgoglio rappresentano Fratelli d'Italia”.