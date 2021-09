Il sottosegretario Andrea Costa in regione

"Radicalizzare il dibattito non porta a risultati utili. La politica deve assumersi il ruolo di rinnovare ogni giorno la fiducia nella scienza", così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che oggi ha fatto tappa in regione. Sul Green Pass, costa ha sottolineato: “E' stato uno strumento utile perchè ha accelerato la campagna di vaccinazione ed evitato rallentamenti nel percorso verso il ritorno alla normalità. La maggior parte delle persone che non si sono vaccinate non sono 'no vax', ma semplicemente cittadini spaventati, che vanno rassicurati”.

A margine della sua visita all'ospedale Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste, accompagnato dal governatore Massimiliano Fedriga e dal suo vice Riccardo Riccardi, ha parlato anche di vaccinazioni agli Under 12 e di scuola. "Le indicazioni scientifiche che abbiamo parlano di novembre, quindi attendiamo l’autorizzazione. E' uno di quei casi in cui correttamente la politica aspetta le indicazioni scientifiche. Sulla scuola, abbiamo raggiunto l'obiettivo della riapertura in presenza. Ora dobbiamo garantirla per tutto l’anno e limitare il più possibile la dad. Anche i tamponi sono uno strumento utile".

"L’ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste rappresenta un’eccellenza sanitaria non solo a livello regionale, ma anche nazionale, facendo parte da oltre mezzo secolo del ristretto elenco degli IRCCS pubblici, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico", scrive Roberto Novelli, deputato di Forza Italia e componente della commissione Affari sociali della Camera. "Una rilevanza che oggi ha ricevuto ulteriore conferma dalla visita del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, accompagnato dal presidente Fedriga e dal vicepresidente Riccard, alla quale ho preso parte nella mia veste di componente della commissione Affari sociali della Camera".