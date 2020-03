Il Tricolore illumina il Municipio di Trieste

"In questo momento difficilissimo di emergenza che sta vivendo il nostro Paese in cui si sta combattendo tutti contro un nemico invisibile, il Comune di Trieste ha voluto dare un segnale tangibile di appartenenza e di unità nazionale illuminando con il Tricolore il Palazzo del Municipio". Lo dichiara il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza rivolgendo in particolare "un pensiero sentitamente grato a tutti coloro che stanno operando in prima linea con grandissimo sforzo e sacrificio in questa battaglia, dal personale sanitario alle forze dell'ordine e di polizia locale. Trieste c'è. Dobbiamo ripartire e ripartiremo. Tutti insieme ce la faremo".