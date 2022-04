Il viceambasciatore d'Israele a Trieste

Una stretta collaborazione sul fronte della ricerca legata alla salute e all'agricoltura ma anche una decisa presa di posizione sul tema dell'antisemitismo e della sicurezza interna di Israele. Senza dimenticare l'ipotesi, per ora ancora lontana ma gradita da entrambe le parti, di una sede di rappresentanza a Gerusalemme della Regione Friuli Venezia Giulia.

Questi solo alcuni dei contenuti emersi nel corso dell'incontro, ospitato nel salottino del Palazzo dell'Assemblea legislativa a Trieste, tra il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, e il viceambasciatore di Israele, Alon Simhayoff.

"Vorrei portare la solidarietà del Consiglio al popolo di Israele, anche alla luce delle recenti attacchi terroristici che ha dovuto subire. La vostra gente - ha esordito Zanin - rappresenta una sintesi di quei valori occidentali e di una certa tradizione ai quali si ispirano anche l'Italia e lo stesso Fvg. Qui troverete un popolo amico in ogni angolo della regione e, in particolare, a Trieste che ospita la più grande sinagoga d'Europa. Segno di amore e attenzione nei confronti di tutti coloro che arrivavano con l'intenzione di portare progresso non solo alle loro comunità, ma anche a quelle locali".

"Esiste già una consuetudine di relazioni che dimostrano la solidità di un rapporto tra Fvg e Israele concretizzato anche attraverso scambi commerciali importanti da circa 80 milioni di euro annui. Vi abbiamo sempre riconosciuto una grande capacità di innovazione in tanti settori - ha sottolineato ancora il presidente - e, in particolare, in quelli legati alla salute e alla ricerca medica che offrono spazio a grandi possibilità di collaborazione con i nostri centri di ricerca di spessore europeo. Senza dimenticare il bacino dell'agricoltura, dove siete all'avanguardia sul piano dell'irrigazione e delle tecnologie applicate. Il Consiglio regionale ha messo in atto anche svariati progetti formativi, nonché scambi culturali e multidisciplinari, rivolti alla formazione, passati attraverso incontri con gli amministratori israeliani".

Il vice ambasciatore Simhayoff, affiancato dal consigliere per gli Affari politici, Daniel Arbib Tiberi, e dal presidente dell'Associazione Italia-Israele di Trieste, Renzo Sagues, ha ricordato di trovarsi "a un anno e mezzo dal suo insediamento. I primi incontri sono stati solo virtuali a causa della pandemia ma ora, potendo finalmente viaggiare, Trieste è la prima città che ho voluto visitare perché qui Israele ha tanti amici a tutti i livelli. In Italia vedo grandi prospettive di cooperazione, in particolare nel campo dell'agricoltura con una proposta specifica legata a un progetto che presenteremo a Napoli, dove saremo felici di avere con noi le imprese e le Istituzioni del Fvg". Un invito, questo, subito raccolto da Zanin che, nel rispetto delle sue competenze a livello legislativo, ha assicurato la propria disponibilità a favorire l'iniziativa.

Apertura del presidente del Consiglio regionale anche rispetto alla richiesta del viceambasciatore d'Israele di portare al vaglio dell'Aula l'opportunità di sottoscrivere la definizione unitaria di antisemitismo approvata nel 2020 dall'International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra).