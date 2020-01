Il voto regionale analizzato dal Fvg

Mentre si sta ultimando lo spoglio, sono ormai definiti i risultati delle elezioni regionali che ieri hanno chiamato al voto i cittadini di Calabria ed Emilia Romagna. Nel primo caso è netto il trionfo della candidata del centrodestra Jole Santelli che ha superato la soglia del 55 per cento; si ferma al 30 per cento Filippo Callipo del centrosinistra (qui i risultati).

In Emilia Romagna, è altrettanto netto il successo di Stefano Bonaccini per il centrosinistra, che supera il 51 per cento, mentre il centrodestra con Lucia Borgonzoni ottiene il 43,6 per cento (qui i dati).

In entrambi i casi, deludenti i risultati del M5S: in Emilia Romagna Simone Benini ottiene il 3,4 per cento, mentre in Calabria Francesco Aiello si ferma al 7,3 per cento.

Dati che anche in Fvg, oltre che a livello nazionale, i politici stanno analizzando con interesse.

“Non ci nascondiamo”, è il commento del consigliere regionale del M5S Mauro Capozzella. “Paghiamo la mancanza di organizzazione sul territorio. Speriamo che nei prossimi turni amministrativi si possa giocare da primi attori e non sempre leccarsi le ferite. E’ sempre un errore comparare i risultati locali e nazionali. Il M5S rimane un movimento di opinione, rottura e cambiamento, che non siamo ancora riusciti a declinate sul livello locale. Il passo indietro di Di Maio alla vigilia? Credo abbia capito di dover dare forza a una struttura a livello territoriale. Il suo è stato un passo di lato più che indietro, per partecipare anche lui a questa riorganizzazione. Il Governo? Oggi è più forte di ieri. Dobbiamo remare tutti in quella direzione”, conclude Capozzella.

Soddisfazione viene invece espressa, dal fronte Pd. “Bravo Bonaccini!”, commenta su twitter Debora Serracchiani. “Ha vinto un ottimo presidente e un grande combattente, il centrosinistra unito e motivato attorno al Pd. L'uomo dei pieni poteri si può battere, è sconfitto ma ancora forte. Da domani di nuovo al lavoro, nelle strade tra gli italiani”.

“Oggi possiamo essere soddisfatti perché l’Emilia Romagna ci dice che c’è ancora spazio per chi vuole fare politica seriamente, di persona, sui contenuti e sul buon governo dei territori”, è l’analisi di Chiara Da Giau (Pd). “Quando le persone sono coinvolte è ancora possibile farlo. E’ stato piantato un buon seme sul terreno. Il Governo nazionale? Il risultato del M5S potrebbe un po’ complicare la situazione. Sicuramente, da questo voto esce rinforzata la componente dem e si potranno riequilibrare i rapporti, lavorando più in sintonia e meno uno contro l’altro”.

“Il voto in Emilia Romagna e Calabria ha confermato che la Lega e l’intera coalizione di centrodestra sono la prima forza in questo Paese", dichara la deputata e coordinatore della Lega Fvg Vannia Gava. "Fa sorridere quando in casa Pd parlano di sconfitta di Salvini quando la Lega in Emilia Romagna ha preso il 32% in una Regione che da sempre è in mano al clientelismo della sinistra. E’ assurdo che al governo ci siano Pd e M5S che non rappresentano affatto la volontà degli italiani".

"Una maggioranza che non ha altri obiettivi se non quelli di impedire agli italiani di esprimere il proprio voto. Si è votato in 9 regioni e in 8 il centrodestra ha vinto e anche in Emilia Romagna dove non si è riusciti a vincere il risultato è stato ottimo. Il lavoro serio, l’ascolto delle esigenze dei cittadini e il buon governo pagano sempre, per questo siamo convinti oggi come ieri che la strada da percorrere per cambiare il Paese è questa”, conclude Gava.