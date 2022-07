Imbrattamenti alla Festa dell'Unità di Ruda

“Tutta la mia solidarietà agli amici e compagni di Ruda”. Il segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli esprime la solidarietà del partito regionale dopo che nella notte sono stati vergati insulti da sconosciuti a Ruda sull’insegna della Festa de L’Unità che si tiene al parco de L’Unità di via Torre dal 12 al 15 agosto.

“Sarò alla festa come sempre e mi auguro che ci passino anche loro – aggiunge il segretario dem - quelle piccole, piccolissime persone che nella loro vita null’altro di utile hanno da fare se non cercare senso nel disprezzo degli altri. Noi le scritte idiote le cancelliamo in un battibaleno ma magari loro potrebbero capire, forse, cosa significa passione, impegno civico, volontariato. Abbia o no un qualsiasi colore politico”.

La segretaria del circolo Pd di Ruda, Palmina Mian, che stamane ha denunciato l’atto vandalico contro ignoti ai carabinieri di Villa Vicentina, ha detto che “c’è tanta amarezza e rabbia tra i volontari che animano la Festa de L’Unità di Ruda. Gli autori dell'atto non cercano la luce del giorno per un confronto franco e serio: preferiscono il buio per esprimere disprezzo e astio. Non è casuale la concomitanza con la campagna elettorale nazionale e il momento di forte crisi politica che il Paese sta vivendo”.

Per la segretaria dem di Ruda “questo gesto non deve essere sottovalutato: gli ultimi decenni hanno favorito una politica di disprezzo nei confronti di quanti esprimono un'idea politica diversa dalla propria. Ma non è il nostro sentire, non è lo spirito di servizio con cui tante persone si impegnano per dar vita ad un appuntamento, come è la Festa di Ruda, fatto di incontri politici, momenti conviviali e amicizia”.

“Non ci faremo spaventare dai codardi né smetteremo di offrire dialogo e – conclude Mian - anche un bicchiere di vino a chi si vuole confrontare e vuole partecipare alla nostra Festa”.