Imbrattata la sede di Fratelli d'Italia a Trieste

La sede di Fratelli d'Italia in via Rismondo, a Trieste, nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 settembre è stata imbratta con scritte d'odio. Un gesto che ha suscitato immediata condanna, trasversale, dal mondo politico.

Solidarietà agli amici di @FratellidItalia, vittime di vergognosi messaggi di odio e violenza che hanno deturpato la loro sede di Trieste. Un gesto vile che va condannato senza se e senza ma. pic.twitter.com/crMnvRAFyS — staff @M_Fedriga (@staff_M_Fedriga) September 27, 2022

"La politica si fa con le idee, con le proposte e la volontà di migliorare la società di cui si è parte: stigmatizziamo perciò con fermezza il vile attacco intimidatorio che ignoti hanno perpetrato verso la sede di Fratelli d'Italia a Trieste". Così, in una nota, il Gruppo consiliare della Lega in Regione Fvg, che aggiunge: "Non saranno questi subdoli e vigliacchi attacchi a fermare l'iniziativa del Governo di centrodestra che ha riscosso amplissimo sostegno da parte dei cittadini".

"Il rispetto, anche verso chi ha idee opposte alla proprie, è alla base della democrazia e della politica. Imbrattare vigliaccamente la sede di un partito con frasi ingiuriose e minacciose non è politica, è un reato", afferma, in una nota, il consigliere Pd e vicepresidente del Consiglio regionale del Fvg, Francesco Russo. "Azioni criminali come queste sono solo codardi e odiosi reati che intaccano i princìpi più basilari della nostra convivenza civile e che si sottraggono al confronto democratico. Nelle sedi istituzionali, come abbiamo sempre fatto, continueremo a confrontarci anche se su posizioni spesso antitetiche, ma oggi - conclude l'esponente dem - voglio esprimere piena solidarietà ai dirigenti e ai militanti di Fratelli d'Italia di Trieste".