Immigrazione, il Sap incontra il M5S

Questa mattina, il Segretario regionale del Sap, il sindacato autonomo di Polizia, Olivo Comelli, e il Segretario Provinciale di Udine Nicola Tioni, hanno incontrato le onorevoli del Movimento 5 Stelle Sabrina De Carlo e Stefania Ascari. Al centro l’emergenza immigrazione lunga la rotta balcanica.

Durante l’incontro sono state evidenziate tutte le criticità che in questo delicato momento stanno sopportando gli appartenenti alle forze dell’ordine impegnate in prima linea a fronteggiare l’emergenza 'clandestini' su tutto il territorio regionale. "Si è evidenziata in primis la tutela della salute dei poliziotti e di tutta la collettività, poiché numeri così importanti di rintracci mettono a dura prova il sistema, che oggi a causa della pandemia, trova estreme difficoltà nell’effettuare le operazioni", spiegano dal Sap.

"A livello centrale devono essere date direttive chiare e puntuali in merito ai protocolli da seguire nel caso di rintracci di cittadini stranieri irregolari provenienti chiaramente dalla rotta balcanica e quindi anche da quei Paesi inseriti nella black list del Ministro della Salute. Anche a livello locale, le Istituzioni devono, ognuno per quanto di competenza, mettere gli operatori di polizia in grado di intervenire nel massimo

della sicurezza sanitaria. Il tutto non può gravare sul Questore e i suoi uomini".

"L’esempio dei rintracci di oggi a Udine conferma che il sistema non è adeguato; migranti e poliziotti lasciati in strada per più di cinque ore, prima di definire il luogo dove accompagnare gli stessi stranieri, esponendo quindi i colleghi a rischi sanitari evitabili e, unitamente ai migranti stremati e lasciati sotto il sole", denuncia ancora il Sap.

"La 'macchina dei rintracci' deve essere veloce, deve garantire la salute dei poliziotti, la dignità degli stessi e dei migranti. Inoltre, abbiamo denunciato la lentezza di Roma nell’invio dei rinforzi, richiesti a gran voce da tutti i vertici locali della sicurezza, per gestire al meglio sia il controllo della fascia confinaria sia la vigilanza dell’ex Caserma Cavarzerani, dichiarata zona rossa".

"A oggi ancora nessun rinforzo si è visto e tutte le attività gravano sulle Forze di Polizia locali, quindi togliendo personale dal controllo del territorio e dalle attività ordinarie. Siamo in emergenza e come tale deve essere trattata; il 'centro' non può far finta che il problema non esista e deve inviare in Fvg tutto il personale necessario a fronteggiare l’emergenza. Anche la Protezione civile, cui va il nostro ringraziamento, è impiegata a fianco degli operatori delle Forze dell’Ordine nelle operazioni alla Cavarzerani, questo da il senso delle proporzioni dell’emergenza e quindi la necessità impellente dei rinforzi richiesti", conclude il Sap.